Milli Savunma Bakanı Güler, NATO Toplantısında Türkiye'nin Kararlılığını Vurguladı

(ANKARA) - Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Brüksel'deki NATO Savunma Bakanları Toplantısı'na ilişkin, "Türk Silahlı Kuvvetlerinin (TSK) modern silah ve sistemler ile donatılması ve yüzde 5 savunma taahhüdü hedefine ulaşmadaki kararlılığımızı, Gazze'de sağlanan ateşkesten duyduğumuz memnuniyeti ve bu ateşkesin iki devletli adil bir çözümün başlangıcı olmasını, ateşkesin tam olarak uygulanmasını ve kesintisiz insani yardımların önemini, Türkiye'nin insani yardımlarını sürdüreceğini ve TSK'nın Gazze'de kurulacak çok uluslu Görev Gücü'nde yer almaya da hazır olduğunu, Ukrayna'ya ikili düzeyde ve NATO kapsamında sağladığımız katkıları, ateşkes ve barışı hedefleyen diplomatik çabalara desteğimizi, Avrupa Güvenlik Eylem Programı (SAFE) dahil Avrupa Birliği liderliğindeki savunma girişimlerine ülkemizin tam katılım sağlamasının önemini vurguladık" dedi.

Milli Savunma Bakanı Yaşar, dün Belçika'nın başkenti Brüksel'de düzenlenen NATO Savunma Bakanları Toplantısı'nın ardından değerlendirmelerde bulundu. Toplantıda önemli oturumlara iştirak ettiklerini belirten Güler, Ukrayna Savunma Temas Grubu Toplantısı'na da katıldığını ifade etti.

Güler, şunları kaydetti:

"NATO'nun caydırıcılık ve savunma duruşu, Ukrayna'ya sağlanabilecek destek ve diğer güvenlik konularının ele alındığı toplantılar kapsamında; NATO'ya kuvvet katkısı sağlayan ülkeler arasında ilk 5'te yer alan bir ülke olarak, NATO harekat ve misyonları başta olmak üzere İttifak'ın savunma ve caydırıcılığına sağladığımız katkıları, Türk Silahlı Kuvvetlerinin (TSK) modern silah ve sistemler ile donatılması ve yüzde 5 savunma taahhüdü hedefine ulaşmadaki kararlılığımızı, Gazze'de sağlanan ateşkesten duyduğumuz memnuniyeti ve bu ateşkesin iki devletli adil bir çözümün başlangıcı olmasını, ateşkesin tam olarak uygulanmasını ve kesintisiz insani yardımların önemini, Türkiye'nin insani yardımlarını sürdüreceğini ve TSK'nın Gazze'de kurulacak çok uluslu Görev Gücü'nde yer almaya da hazır olduğunu, Ukrayna'ya ikili düzeyde ve NATO kapsamında sağladığımız katkıları, ateşkes ve barışı hedefleyen diplomatik çabalara desteğimizi, Avrupa Güvenlik Eylem Programı (SAFE) dahil Avrupa Birliği liderliğindeki savunma girişimlerine ülkemizin tam katılım sağlamasının önemini vurguladık."

"Milli tutum ve değerlendirmeler muhataplara iletildi"

Bakan Güler, 70 yılı aşkın süredir NATO müttefiki bir ülke olarak katıldığı bu toplantılarda hem ittifak gündemindeki konularda hem de bölgesel konularda Avrupa güvenliğine uzanan geniş bir yelpazede, milli tutum ve değerlendirmeleri muhataplarına ilettiğini belirtti.

Güler, toplantılar vesilesiyle, NATO Genel Sekreteri ve Birleşik Krallık Savunma Bakanı ile ikili, Romanya ve Bulgaristan Savunma Bakanları ile üçlü görüşmeler gerçekleştirerek ikili ve çok taraflı ilişkilerle, işbirliğini geliştirme imkanlarını ele aldıklarını aktardı.

Ayrıca, müttefik ülke Bakanları ile Ateş Mükemmeliyet Merkezi Niyet Mektubu ve Dağıtık Sentetik Eğitim Yüksek Görünürlüklü Proje Mutabakat Muhtırası'nı imzaladıklarını bildiren Bakan Güler, "NATO Karargahı'nda görev yapan Daimi Temsilciliğimiz ile Türk Askeri Temsil Heyeti Başkanlığımızı da ziyaret ettik" dedi.