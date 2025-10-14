Milli Savunma Bakanı Güler, NATO Savunma Bakanları Toplantısı için Belçika'ya gitti
Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Brüksel'de düzenlenecek NATO Savunma Bakanları Toplantısı ve Ukrayna Savunma Temas Grubu Toplantısı'na katılmak üzere Belçika'ya hareket etti. Toplantılar çerçevesinde mevkidaşları ile ikili görüşmeler yapması bekleniyor.
Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, NATO Savunma Bakanları Toplantısı'na katılmak üzere Belçika'ya hareket etti.
Bakan Güler, yarın Belçika'nın Brüksel şehrinde düzenlenecek NATO Savunma Bakanları Toplantısı ve Ukrayna Savunma Temas Grubu Toplantısı'na katılacak.
Güler'in, toplantılar kapsamında mevkidaşları ile ikili görüşmeler yapması bekleniyor.
Kaynak: AA / Utku Şimşek - Güncel