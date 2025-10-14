Haberler

Milli Savunma Bakanı Güler, NATO Savunma Bakanları Toplantısı için Belçika'ya gitti

Güncelleme:
Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Brüksel'de düzenlenecek NATO Savunma Bakanları Toplantısı ve Ukrayna Savunma Temas Grubu Toplantısı'na katılmak üzere Belçika'ya hareket etti. Toplantılar çerçevesinde mevkidaşları ile ikili görüşmeler yapması bekleniyor.

Kaynak: AA
