Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, İsrail-Filistin çatışmasına ilişkin, "Sivillere yönelik her türlü eylem ile sivil yerleşimi hedef alan her türlü saldırıları kınıyoruz.

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, İsrail-Filistin çatışmasına ilişkin, 'Sivillere yönelik her türlü eylem ile sivil yerleşimi hedef alan her türlü...

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, İsrail- Filistin çatışmasına ilişkin, "Sivillere yönelik her türlü eylem ile sivil yerleşimi hedef alan her türlü saldırıları kınıyoruz. Gelinen noktada temel hedefimiz rehinelerin serbest bırakılması, Gazze'deki çatışmanın diğer cephelere sıçramasının önlenmesi ve elbette çatışmanın gecikmeden sona erdirilmesidir" dedi. - BRÜKSEL