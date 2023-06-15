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Milli Savunma Bakanı Güler, NATO Karargahı'na geldi

Milli Savunma Bakanı Güler, NATO Karargahı'na geldi

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Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, NATO Savunma Bakanları Toplantısı'na katılmak üzere NATO Karargahı'na geldi.

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, NATO Savunma Bakanları Toplantısı'na katılmak üzere NATO Karargahı'na geldi.

Türkiye'nin NATO Daimi Temsilcisi Büyükelçi Zeki Levent Gümrükçü, NATO Türk Askeri Temsil Heyet (TMR) Başkanı Korgeneral Göksel Kahya ve diğer yetkililer tarafından karşılanan Güler, NATO Daimi Temsilciliği ile NATO Türk Askeri Temsil Heyet Başkanlığını ziyaret etti.

Kaynak: AA / Sarp Özer - Güncel

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler Türkiye Güncel Haberler

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