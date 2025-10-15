Milli Savunma Bakanı Güler, NATO Genel Sekreteri Rutte ile Görüştü
Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Brüksel'deki NATO Savunma Bakanları Toplantısı'nda NATO Genel Sekreteri Mark Rutte ile bir araya geldi.
(ANKARA) - Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Brüksel'deki NATO Savunma Bakanları Toplantısı kapsamında NATO Genel Sekreteri Mark Rutte ile bir araya geldi.
Milli Savunma Bakanlığı'nın resmi X hesabından yapılan paylaşımda, "Brüksel'de NATO Savunma Bakanları Toplantısı'na katılan Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, NATO Genel Sekreteri Mark Rutte ile görüşme gerçekleştirdi" denildi.
Kaynak: ANKA / Güncel