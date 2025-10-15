Haberler

Milli Savunma Bakanı Güler, NATO Genel Sekreteri Rutte ile Görüştü

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Brüksel'deki NATO Savunma Bakanları Toplantısı'nda NATO Genel Sekreteri Mark Rutte ile bir araya geldi.

(ANKARA) - Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Brüksel'deki NATO Savunma Bakanları Toplantısı kapsamında NATO Genel Sekreteri Mark Rutte ile bir araya geldi.

Milli Savunma Bakanlığı'nın resmi X hesabından yapılan paylaşımda, "Brüksel'de NATO Savunma Bakanları Toplantısı'na katılan Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, NATO Genel Sekreteri Mark Rutte ile görüşme gerçekleştirdi" denildi.

