Milli Savunma Bakanı Güler, NATO Genel Sekreteri Stoltenberg ile görüştü

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg ile görüştü.

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg ile görüştü.

Güler, NATO Savunma Bakanları Toplantısı kapsamında bulunduğu NATO Karargahı'nda, NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg ile bir araya geldi.

Bölgesel savunma ve güvenlik ile NATO konularında görüş alışverişinde bulunulan görüşmede, Bakan Güler tarafından Türkiye'nin görüşlerinin ifade edildiği öğrenildi.