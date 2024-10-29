Milli Savunma Bakanı Güler: "muasır Medeniyetler Seviyesinin Üzerine Çıkma" İrademiz, Bizlere Her Zaman Yol Gösterici Olmuştur

(ANKARA) - Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla yayınladığı mesajda, "Sarsılmaz temeller üzerinde bina edilen Cumhuriyetimiz, bir asır boyunca karşılaştığı tüm badireleri, milli birlik ve beraberliğimizin verdiği güçle atlatmış, bugünkü güçlü seviyesine ulaşmıştır. Bu süreçte 'muasır medeniyetler seviyesinin üzerine çıkma' irademiz, bizlere her zaman yol gösterici olmuş, geleceğe daha büyük bir ümitle bakmamızı sağlamıştır" dedi.

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla bir mesaj yayınladı. Güler, mesajında şunları kaydetti:

"Bugün, asil milletimizin Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün önderliğinde istiklal ve istikbaline kastedenlere karşı verdiği destansı mücadelenin sonunda kurulan Cumhuriyetimizin 101'inci yılına ulaşmanın haklı gururunu ve heyecanını yaşıyoruz. Cumhuriyet Bayramımız kutlu olsun.

19 Mayıs 1919'da Samsun'da başlayan Milli Mücadele'miz, tarih boyunca esareti kabul etmeyen, hürriyetinden asla vazgeçmeyen aziz milletimizin büyük fedakarlığı ve şanlı ordumuzun kahramanlığıyla eşsiz bir zafer ile sonuçlanmış ve nihayetinde bağımsızlığımızın en güzide nişanesi olan Cumhuriyetimiz kurulmuştur. Sarsılmaz temeller üzerinde bina edilen Cumhuriyetimiz, bir asır boyunca karşılaştığı tüm badireleri, milli birlik ve beraberliğimizin verdiği güçle atlatmış, bugünkü güçlü seviyesine ulaşmıştır. Bu süreçte 'muasır medeniyetler seviyesinin üzerine çıkma' irademiz, bizlere her zaman yol gösterici olmuş, geleceğe daha büyük bir ümitle bakmamızı sağlamıştır.

Ülkemiz, bugün sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde başta yerli ve milli savunma sanayi olmak üzere her alanda büyük ilerlemeler kaydetmekte; etkin, caydırıcı ve saygın ordusuyla bölgesinde ve dünyada güçlü konumunu her geçen gün daha da pekiştirmektedir. Geçtiğimiz yıl Cumhuriyetimizin 100'üncü yaşını gururla geride bırakırken, şanlı tarihimizden, kahraman ecdadımızdan ve onların ortaya koyduğu sarsılmaz iradeden aldığımız ilhamla ikinci yüzyılımıza da büyük bir şevk ve heyecan ile başladık. Nitekim 'Türkiye Yüzyılı' hedeflerimizi hayata geçirmek için var gücümüzle çalışıyor, asil milletimizin güvenliğini sağlamak ve Cumhuriyetimizi ebedi kılmak için son bir asrın en kapsamlı ve en yoğun faaliyetlerini gerçekleştiriyoruz. Bu kapsamda kahraman ordumuz; sınır ötesinden başlayarak hudutlarımızın güvenliğinin sağlanmasından terör örgütleriyle etkin mücadeleye, Mavi ve Gök Vatanımızdaki hak ve menfaatlerimizin korunmasından uluslararası güvenlik, barış ve istikrarın desteklenmesine, geniş ölçekli tatbikatların icrasından yerli ve milli savunma sanayimizin geliştirilmesine kadar üstlendiği tüm vazifeleri büyük bir başarıyla icra etmektedir.

Bölgesinin ve dünyanın saygın ordularından biri olan Türk Silahlı Kuvvetleri; asil milletimizin sevgisi ve güveninden aldığı güçle, bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da görevlerini başarıyla yerine getirmeye devam edecektir. Bu duygu ve düşüncelerle, Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarını, aziz şehitlerimizi, ebediyete irtihal eden kahraman gazilerimizi rahmet ve minnetle yad ediyor, hayatta olan gazilerimize, şehit ve gazilerimizin değerli ailelerine saygı ve şükranlarımı sunuyorum. Cumhuriyetimizin 101'inci yılını ve 29 Ekim Cumhuriyet Bayramımızı en içten duygularımla bir kez daha kutluyorum."