Milli Savunma Bakanı Güler, Lübnan Büyükelçisi Moallem'i Kabul Etti
Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, veda ziyareti için Ankara'da bulunan Lübnan Büyükelçisi Ghassan Moallem'i kabul etti. Ziyaretle ilgili fotoğraflar da paylaşıldı.
Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Lübnan'ın Ankara Büyükelçisi Ghassan Moallem'i kabul etti.
Bakanlığın NSosyal'deki hesabından yapılan paylaşımda, "Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, veda ziyareti yapan Lübnan'ın Ankara Büyükelçisi Ghassan Moallem'i kabul etti." ifadesi kullanıldı.
Paylaşımda, kabule ilişkin fotoğraflara da yer verildi.
Kaynak: AA / Yusuf Soykan Bal - Güncel