Üye Girişi
Haberler
Milli Savunma Bakanı Güler, Litvanya Savunma Bakanı Anusauskas ile görüştü

Milli Savunma Bakanı Güler, Litvanya Savunma Bakanı Anusauskas ile görüştü

Güncel Haberler

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Litvanya Savunma Bakanı Arvydas Anusauskas ile görüştü.

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Litvanya Savunma Bakanı Arvydas Anusauskas ile görüştü.

Güler, NATO Savunma Bakanları Toplantısı'na katılmak üzere geldiği NATO Karargahı'ndaki ikili görüşmelerine devam ediyor.

Bu kapsamda Güler, Litvanya Savunma Bakanı Anusauskas ile bir araya geldi.

Görüşmede, ikili ve bölgesel savunma ve güvenlik ile NATO konularında görüş alışverişinde bulunulduğu belirtildi.

Kaynak: AA / Sarp Özer - Güncel

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler Litvanya Güncel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title