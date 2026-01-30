Milli Savunma Bakanı Güler, Libya Savunma Bakan Vekili Tümgeneral Zubi'yi ağırladı
Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, resmi ziyaret için Ankara'ya gelen Libya Savunma Bakan Vekili Tümgeneral Abdusselam Zubi'yi kabul etti. Ziyaretin detayları ve fotoğraflar Bakanlığın sosyal medya hesabında paylaşıldı.
Paylaşımda, ziyaretten görüntü ve fotoğraflar da yer aldı.
Kaynak: AA / Utku Şimşek - Güncel