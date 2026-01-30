Haberler

Milli Savunma Bakanı Güler, Libya Savunma Bakan Vekili Tümgeneral Zubi'yi ağırladı

Güncelleme:
Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, resmi ziyaret için Ankara'ya gelen Libya Savunma Bakan Vekili Tümgeneral Abdusselam Zubi'yi kabul etti. Ziyaretin detayları ve fotoğraflar Bakanlığın sosyal medya hesabında paylaşıldı.

Bakanlığın NSosyal hesabından yapılan paylaşımda, "Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, resmi ziyaret kapsamında Ankara'ya gelen Libya Savunma Bakan Vekili Tümgeneral Abdusselam Zubi'yi kabul etti." ifadeleri kullanıldı.

Paylaşımda, ziyaretten görüntü ve fotoğraflar da yer aldı.

Kaynak: AA / Utku Şimşek - Güncel
