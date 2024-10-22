Milli Savunma Bakanı Güler, Libya İçişleri Bakanı ile Görüştü
Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Savunma, Havacılık ve Uzay Sanayi Fuarı'na katılmak için İstanbul'da bulunan Libya İçişleri Bakanı İmad et-Trablusi ile basına kapalı bir toplantı gerçekleştirdi.
Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Libya İçişleri Bakanı İmad et-Trablusi ile bir araya geldi.
Bakan Güler, Savunma, Havacılık ve Uzay Sanayi Fuarı'na (SAHA EXPO 2024) katılmak için İstanbul'a gelen Libya İçişleri Bakanı İmad et-Trablusi ile görüştü.
İstanbul Fuar Merkezi'ndeki görüşme basına kapalı gerçekleşti.