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Milli Savunma Bakanı Güler, Libya İçişleri Bakanı ile Görüştü

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Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Savunma, Havacılık ve Uzay Sanayi Fuarı'na katılmak için İstanbul'da bulunan Libya İçişleri Bakanı İmad et-Trablusi ile basına kapalı bir toplantı gerçekleştirdi.

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Libya İçişleri Bakanı İmad et-Trablusi ile bir araya geldi.

Bakan Güler, Savunma, Havacılık ve Uzay Sanayi Fuarı'na (SAHA EXPO 2024) katılmak için İstanbul'a gelen Libya İçişleri Bakanı İmad et-Trablusi ile görüştü.

İstanbul Fuar Merkezi'ndeki görüşme basına kapalı gerçekleşti.

Kaynak: AA / Kaan Bozdoğan - Güncel

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