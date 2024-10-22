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Milli Savunma Bakanı Güler Letonya Dışişleri Bakanı ile Görüştü

Milli Savunma Bakanı Güler Letonya Dışişleri Bakanı ile Görüştü
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Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, SAHA EXPO 2024 fuarına katılmak üzere İstanbul'da bulunan Letonya Dışişleri Bakanı Baiba Braze ile basına kapalı bir görüşme gerçekleştirdi.

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Letonya Dışişleri Bakanı Baiba Braze ile bir araya geldi.

Bakan Güler, Havacılık ve Uzay Sanayi Fuarı'na (SAHA EXPO 2024) katılmak için İstanbul'a gelen Letonya Dışişleri Bakanı Baiba Braze ile görüştü.

İstanbul Fuar Merkezi'ndeki görüşme basına kapalı gerçekleşti.

Kaynak: AA / Kaan Bozdoğan - Güncel

Uluslararası İlişkiler Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler Politika istanbul Letonya Savunma Güncel Dünya

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