Milli Savunma Bakanı Güler, terör örgütünün sözde yerel seçim çalışmalarını reddetti

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, terör örgütünün Suriye uzantılarının Arap nüfusun yoğun olduğu bölgelerde sözde yerel seçim yapma gayretlerinin dikkati çektiğini belirterek, "Terör örgütü tarafından bölgesel gerçekliklerle bağdaşmayan yapay terör devleti kurulmasının bir aşaması olarak görülen bu sözde seçim çalışmalarını kesinlikle reddediyoruz." ifadesini kullandı.

Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Güler başkanlığında, Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Ercüment Tatlıoğlu, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu, Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ziya Cemal Kadıoğlu, Bakan yardımcıları Şuay Alpay, Alpaslan Kavaklıoğlu, Bilal Durdalı ile yurt içindeki ve sınır ötesindeki birlik komutanlarının katılımıyla video telekonferans toplantısı gerçekleştirildi.

Toplantıda, terörle mücadele operasyonlarındaki son duruma ilişkin bilgi alan Güler, yapılacak çalışmalara ilişkin de talimat verdi.

Bakan Güler, şunları kaydetti:

"Terörle mücadelede hudut güvenliğinde yurt içi ve dışında icra edilen faaliyetlerde kazanılan istikrarlı başarı ve kalıcı etkinliğin çıtasını gün geçtikte daha üst noktalara taşımaktayız. Bununla birlikte terör örgütünün Suriye uzantılarının, Arap nüfusun yoğun olduğu bölgelerde sözde yerel seçim yapma gayretleri dikkat çekmektedir. Konu, terör örgütünün DEAŞ ile mücadelesi olarak servis edilmekte ve uluslararası kamuoyu yanıltılmaktadır. Ancak mesele DEAŞ ile mücadele değil, doğrudan ülkemizi ve bölgemizi hedef alan sinsi bir planın adım adım uygulanmaya çalışılmasıdır.

Tarih başta Suriye olmak üzere etki alanımızdaki coğrafyalarda kalıcı çözümlerin ancak Türkiye'nin bakış açısını dikkate alan yaklaşımlarla sağlanabileceğini tüm dünyaya göstermiştir. Bu kapsamda terör örgütü tarafından bölgesel gerçekliklerle bağdaşmayan yapay terör devleti kurulmasının bir aşaması olarak görülen bu sözde seçim çalışmalarını kesinlikle reddediyoruz."

Türk Silahlı Kuvvetlerinin, ülkenin güney sınırlarının hemen ötesinde bölücü örgütün bir terör koridoru kurmasına asla müsaade etmeyeceğini vurgulayan Güler, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Son dönemde elde ettiğimiz önemli tespitler, operasyonlarımız sayesinde terör örgütüne, yurt içinde olduğu gibi Avrupa'dan da katılımların ciddi oranda azaldığı, yurt içinde gençler arasında örgütlenemediği, gelirlerinin ciddi oranda düştüğü ve sözde lider kadrolara itibar edilmediği, PKK/KCK'nın sözde yürütme konseyinin kararlarına ve konuşmalarına sıkça yansıyan hususlar olmuştur. Bu durum, terör örgütünün Türk adaletine teslim olmaktan başka seçeneği olmadığını anlamaya başladığının da en önemli işaretidir."

EFES-2024 Tatbikatı rekor sayıda katılımla icra edildi

Operasyonel faaliyetlerle Türk Silahlı Kuvvetleri olarak gücü her daim diri tutmak için eğitim-öğretim ve tatbikat faaliyetlerinin de aralıksız sürdürüldüğünü aktaran Güler, "Bu kapsamda en büyük birleşik-müşterek tatbikatımız olan EFES-2024 rekor sayıda kardeş, dost ve müttefik ülkelerin katılımıyla icra edilmiştir. Silahlı Kuvvetlerimizin üstün ve caydırıcı nitelikleriyle, müttefiklerimizle uyumlu hareket kabiliyeti üstün bir başarıyla sergilenmiştir." diye konuştu.

Güler, tatbikatta TSK'nın üstün ve caydırıcı nitelikleriyle, müttefiklerle uyumlu hareket kabiliyetinin üstün başarıyla sergilendiğini belirtti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın teşrifleriyle onurlandırdığı tatbikatın, klasik tatbikat anlayışının ötesinde çok boyutlu ve karmaşık hale gelen güvenlik ortamını tatbikat senaryolarına yansıtarak güncel olaylara, küresel ve bölgesel alanda meydana gelebilecek kriz senaryolarına cevap verebilecek profesyonel bir anlayışla gerçekleştirildiğini ifade eden Güler, EFES-2024'e 45 ülke ve yaklaşık 11 bin personelin katılım sağlamasının da dost ve müttefik ülkelerin Türkiye ile askeri işbirliğini artırmaya verdiği önemin de bir işareti olduğunu vurguladı.

"Askeri imkan ve kabiliyetlerimizi güçlendirmeye devam edeceğiz"

Milli Savunma Bakanı Güler, şöyle devam etti:

"Sayın Cumhurbaşkanımızın da ifade ettikleri gibi 'Şayet barış istiyorsan, hazır ol cenge' düsturuyla askeri imkan ve kabiliyetlerimizi güçlendirmeye devam edeceğiz. Bu vesileyle başta Genelkurmay Başkanımız olmak üzere tatbikatın müştereklik anlayışı içerisinde gerçekçi, etkili ve başarıyla etkisini sağlayan Kara, Deniz ve Hava Kuvvetleri Komutanlarımız ile sıralı tüm komutanlarımıza ve çok değerli personelimize, tatbikatın fiili safhasına katılan Jandarma Genel Komutanlığımıza, Sahil Güvenlik Komutanlığımıza, tatbikata katılan diğer sivil kamu kurumlarımız ile yerli savunma sanayi ürünlerimizi başarıyla sergileyen, tanıtan savunma sanayi firmalarımıza, gerek fiili olarak gerekse de gözlemci statüsüyle tatbikata iştirak eden dost ve kardeş ülkelerin tüm personeline bir kez daha teşekkürlerimi sunuyorum."

Bakan Güler, gerek muharebe alanlarında gerekse tatbikat alanlarında gösterilen başarı ve bu başarı sayesinde ulaşılan seviyenin dosta güven düşmana korku verdiğini belirterek, komutanları tebrik etti.