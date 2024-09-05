Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Kuveyt Büyükelçisi'ni Kabul Etti
Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Kuveyt'in Ankara Büyükelçisi Wael Yousef Alenzi'yi kabul etti. Bakanlıktan yapılan açıklamada, bu önemli görüşmeye dair fotoğrafların da paylaşıldığı belirtildi. Görüşmenin detayları ve iki ülke arasındaki ilişkiler hakkında bilgi verilmedi.
Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Kuveyt'in Ankara Büyükelçisi Wael Yousef Alenzi'yi kabul etti.
Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, kabule ilişkin fotoğraflara da yer verildi.
Kaynak: AA / Güncel