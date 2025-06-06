Milli Savunma Bakanı Güler, Kütahya'da Bayram Namazı Kıldı

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Kütahya'da konuşlu Hava Er Eğitim Tugay Komutanlığı'nı ziyaret ederek bayram namazını burada kıldı ve Mehmetçikle bayramlaştı.

Bakanlığın sosyal medya hesabından Güler'in ziyaretine ilişkin yapılan paylaşımda şunlar kaydedildi:

"NATO Savunma Bakanları Toplantısı için gittiği Brüksel'den dün gece dönen ve Kütahya'da konuşlu Hava Er Eğitim Tugay Komutanlığı'na geçen Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, bayram namazını Zafer Camisi'nde Mehmetçikle beraber kıldı. Bakan Yaşar Güler'in beraberinde Genelkurmay Başkanı Orgeneral Metin Gürak, Kütahya Valisi Musa Işın ile Kuvvet Komutanları da yer aldı."

Paylaşımda, bayramlaşmaya ilişkin görüntüler de yer aldı.