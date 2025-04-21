Milli Savunma Bakanı Güler, Kosova Güvenlik Kuvvetleri Komutanı'nı Kabul Etti

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Kosova Güvenlik Kuvvetleri Komutanı Korgeneral Bashkim Jashari'yi kabul etti.

Milli Savunma Bakanlığının sosyal medya hesabından yapılan açıklamaya göre, Bakan Güler, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Metin Gürak'ın resmi davetlisi olarak Ankara'ya gelen Korgeneral Jashari ile bir araya geldi.

Bakanlıkta gerçekleşen kabulde, Orgeneral Gürak da yer aldı.