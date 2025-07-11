Milli Savunma Bakanı Güler, KKTC Büyükelçisi Korukoğlu'nu kabul etti

Milli Savunma Bakanı Güler, KKTC Büyükelçisi Korukoğlu'nu kabul etti
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Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin Ankara Büyükelçisi İsmet Korukoğlu'nu makamında kabul etti. Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda görüşmeye dair bilgiler ve fotoğraflar yer aldı.

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin Ankara Büyükelçisi İsmet Korukoğlu'nu kabul etti.

Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin Ankara Büyükelçisi İsmet Korukoğlu'nu makamında kabul etti." ifadesine yer verdi.

Paylaşımda, kabule ilişkin fotoğraf da yer aldı.

Kaynak: AA / Buğrahan Ayhan - Güncel
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