Milli Savunma Bakanı Güler, KKTC Başbakanı Üstel ile Görüştü

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Başbakanı Ünal Üstel ile görüştü.

Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, Güler'in Milli Savunma Bakanlığında Üstel ile bir araya geldiği belirtildi.

Paylaşımda, görüşmeye ilişkin fotoğraflar da yer aldı.