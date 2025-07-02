Milli Savunma Bakanı Güler, KKTC Başbakanı Üstel ile Görüştü

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Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, KKTC Başbakanı Ünal Üstel ile bir araya geldi. Görüşme, Bakanlığın sosyal medya hesabından paylaşıldı ve fotoğraflar yer aldı.

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Başbakanı Ünal Üstel ile görüştü.

Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, Güler'in Milli Savunma Bakanlığında Üstel ile bir araya geldiği belirtildi.

Paylaşımda, görüşmeye ilişkin fotoğraflar da yer aldı.

Kaynak: AA / Emrullah Cesur - Güncel
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