Milli Savunma Bakanı Güler, Kazakistan Savunma Bakanı Kosanov'u Ağırladı
Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, resmi davetlisi olarak Ankara'da bulunan Kazakistan Savunma Bakanı Dauren Kosanov ile bakanlıkta bir araya geldi. İki bakan, ulusal marşların çalınmasının ardından basına kapalı bir görüşme gerçekleştirdi.
Kaynak: AA / Yusuf Soykan Bal - Güncel