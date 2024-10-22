Milli Savunma Bakanı Güler, Kazakistan Savunma Bakanı ile Görüştü

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Kazakistan Savunma Bakanı Ruslan Jaksilikov ile bir araya geldi.

Bakan Güler, Savunma, Havacılık ve Uzay Sanayi Fuarı'na (SAHA EXPO 2024) katılmak için İstanbul'a gelen Kazakistan Savunma Bakanı Jaksilikov ile görüştü.

İstanbul Fuar Merkezi'ndeki görüşme basına kapalı gerçekleşti.?