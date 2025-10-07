Milli Savunma Bakanı Güler, Katar Savunma Bakanı ile Görüştü

Haberler

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Katar Başbakan Yardımcısı ve Savunma Bakanı Şeyh Saud Bin Abdurrahman ile bir araya geldi. Bakanlar, askeri törenle karşılanarak baş başa ve heyetler arası görüşmeler yaptı.

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Katar Başbakan Yardımcısı ve Savunma Bakanı Şeyh Saud Bin Abdurrahman Bin Hasan Bin Ali Al Sani ile bir araya geldi.

Bakanlığın NSosyal hesabından yapılan paylaşıma göre, Güler, Katar Savunma Bakanı Al Sani tarafından askeri törenle karşılandı. Her iki bakan daha sonra baş başa görüşme gerçekleştirdi.

Bakanlar baş başa görüşme sonrası heyetler arası görüşmeye de başkanlık etti. Heyetler arası görüşmede Güler'in beraberinde Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ziya Cemal Kadıoğlu da yer aldı.

Kaynak: AA / Utku Şimşek - Güncel
