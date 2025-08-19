Milli Savunma Bakanı Güler, Japonya Savunma Bakanı Nakatani ile Görüştü
Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, resmi davetle Türkiye'de bulunan Japonya Savunma Bakanı Nakatani Gen ile bakanlıkta bir araya geldi. İki ülke ulusal marşlarının çalınmasının ardından, Bakanlar basına kapalı bir görüşme gerçekleştirdi.
Kaynak: AA / Utku Şimşek - Güncel