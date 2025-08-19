Milli Savunma Bakanı Güler, Japonya Savunma Bakanı Nakatani ile Görüştü

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, resmi davetle Türkiye'de bulunan Japonya Savunma Bakanı Nakatani Gen ile bakanlıkta bir araya geldi. İki ülke ulusal marşlarının çalınmasının ardından, Bakanlar basına kapalı bir görüşme gerçekleştirdi.

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Japonya Savunma Bakanı Nakatani Gen ile bir araya geldi.

Güler, resmi davetlisi olarak Ankara'da bulunan Nakatani'yi, bakanlıkta resmi törenle karşıladı.

İki ülke ulusal marşlarının çalınmasının ardından Nakatani, onur kıtasını selamladı.

Bakanlar, törenin ardından basına kapalı görüştü.

Kaynak: AA / Utku Şimşek - Güncel
