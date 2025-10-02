Milli Savunma Bakanı Güler, İranlı Meslektaşı ile Görüştü

(ANKARA) - Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, İran Savunma ve Silahlı Kuvvetler Lojistik Bakanı Aziz Nasirzade ile görüştü.

Bakan Güler, resmi ziyaret kapsamında Ankara'ya gelen İran Savunma ve Silahlı Kuvvetler Lojistik Bakanı Aziz Nasirzade'yi Milli Savunma Bakanlığında askeri törenle karşıladı.

Her iki Bakan, karşılama töreninin ardından heyetler arası görüşmeye başkanlık etti.