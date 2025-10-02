Haberler

Milli Savunma Bakanı Güler, İranlı Meslektaşı ile Görüştü

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, resmi ziyaret için Ankara'da bulunan İran Savunma ve Silahlı Kuvvetler Lojistik Bakanı Aziz Nasirzade ile askeri törenle karşılandı ve heyetler arası toplantıya başkanlık etti.

(ANKARA) - Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, İran Savunma ve Silahlı Kuvvetler Lojistik Bakanı Aziz Nasirzade ile görüştü.

Bakan Güler, resmi ziyaret kapsamında Ankara'ya gelen İran Savunma ve Silahlı Kuvvetler Lojistik Bakanı Aziz Nasirzade'yi Milli Savunma Bakanlığında askeri törenle karşıladı.

Her iki Bakan, karşılama töreninin ardından heyetler arası görüşmeye başkanlık etti.

