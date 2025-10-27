Starmer, Ankara'da Askeri Törende Karşılandı

(ANKARA) - Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Ankara'ya resmi ziyarette bulunan Birleşik Krallık Başbakanı Keir Starmer'ı Mürted Hava Meydan Komutanlığı'nda askeri törenle karşıladı.

Törende, Başbakan Starmer'a Birleşik Krallık Savunma Bakanı John Healey ile Kraliyet Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Harv Smyth eşlik etti. Milli Savunma Bakanlığı'ndan (MSB) yapılan açıklamada şunlar kaydedildi:

"Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın davetine icabetle Ankara'ya gelen Birleşik Krallık Başbakanı Sayın Keir Starmer'ı Mürted Hava Meydan Komutanlığımızda askeri törenle karşıladı. Başbakan Sayın Keir Starmer'ın beraberinde Birleşik Krallık Savunma Bakanı John Healy ve Birleşik Krallık Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Harv Smyth de yer alırken Bakan Yaşar Güler'in beraberinde ise Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ziya Cemal Kadıoğlu da hazır bulundu."