Üye Girişi
Haberler

Milli Savunma Bakanı Güler, İngiliz mevkidaşı Shapps ile görüştü

Geniş Video İzle
Güncelleme:

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, İngiltere Savunma Bakanı Grant Shapps ile bir araya geldi. Görüşmede, savunma ve güvenlik konularında görüş alışverişinde bulunuldu.

- Milli Savunma Bakanı Güler, İngiliz mevkidaşı Shapps ile görüştü

LONDRA - Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, İngiltere Savunma Bakanı Grant Shapps ile bir araya geldi.

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, resmi ziyaret çerçevesinde geldiği İngiltere'de temaslarına başladı. İngiltere Savunma Bakanlığında askeri törenle karşılanan Bakan Güler, İngiltere Savunma Bakanı Grant Shapps ile heyetler arası görüşme gerçekleştirdi. Görüşmede, savunma ve güvenlik konularında görüş alışverişinde bulunuldu.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Güncel

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler Politika Güncel Haberler

500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title