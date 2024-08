Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Hakkari'de Kadın Futbol Takımı'na Destek Verdi

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, "Hakkari'de güvenlik güçlerimizin yıllarca süren yoğun gayretleriyle tesis edilen huzur ve istikrar ortamı, sporun her alanında Hakkari'nin ve gençlerimizin gerçek potansiyelini göstermesine zemin hazırlamıştır." dedi.

Programlara katılmak üzere Hakkari'ye gelen Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler ve Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Yüksekova Selahaddin Eyyubi Havalimanı'nda Vali ve Belediye Başkan Vekili Ali Çelik ve protokol üyelerince karşılandı.

Bakanlar Güler ve Göktaş, Yüksekova Sosyal Hizmetler Merkezi'nde düzenlenen Yüksekova Spor Kulübü Kadın Futbol Takımı'na otobüs teslim törenine katıldı.

Güler, burada yaptığı konuşmada, kadın futbol liglerinde güzel ve son ana kadar çekişmeyle geçen bir sezonu geride bıraktıklarını söyledi.

Yüksekova Spor Kulübü Kadın Futbol Takımı'nın 1. Lig'e yükselmesini sağlayan maçları yakından ve heyecanla takip ettiğini dile getiren Güler, "Elde ettiğiniz bu başarıdan sonra sizleri Ankara'da, bakanlığımızda ağırlamaktan da ayrıca büyük memnuniyet duyduk. Hakkari ve Yüksekova'nın gururu olan siz futbolcu kardeşlerimi bir kez daha yürekten kutluyorum. Ulaştığınız bu büyük başarı sadece sizlerin değil, spora ilgi duyan tüm Hakkarili ve Yüksekovalı kadınlarımızındır." diye konuştu.

"Şehrimiz, tüm kamu kurumlarımızın büyük çabalarıyla bir şahlanış süreci içindedir"

Takımdaki futbolcuların sadece spor alanında değil, toplumsal hayatta da önemli bir rol üstlendiğini, bölgenin değişen ve gelişen yüzünü temsil ettiğini ifade eden Güler, şunları kaydetti:

"Başarılarınızla kızlarımızın spora katılımını teşvik ediyor, onlara ilham kaynağı oluyorsunuz. Sizler kendi başarı hikayenizi yazmanızın yanı sıra kadın futbolunda öncü bir rol de üstlenerek örnek model teşkil ediyorsunuz. Yüksekova Spor Kadın Futbol Takımı'mızın 1. Lig'e yükselmesi, diğer yandan Hakkarigücü Kadın Futbol Takımı'mızın yıllardır Süper Lig'deki istikrarlı mücadelesi, Hakkari'nin artık kadın futbolunda bir marka olma yolunda yürüdüğünü göstermektedir."

Yüksekova ekibinin bu yıl da şampiyon olarak Süper Lig'e yükseleceğine inandıklarını aktaran Güler, şöyle devam etti:

"Hakkari'de güvenlik güçlerimizin yıllarca süren yoğun gayretleriyle tesis edilen huzur ve istikrar ortamı, sporun her alanında Hakkari'nin ve gençlerimizin gerçek potansiyelini göstermesine zemin hazırlamıştır. Bundan dolayı ayrıca büyük bir mutluluk duyuyoruz. Bugün pek çok branşta Hakkarili sporcular, ulusal ve uluslararası müsabakalarda şampiyonluklar ve dereceler elde ederek bizleri gururlandırmaktadırlar. Şehrimiz turizmden eğitime, yeni yatırımlardan kalkınmaya kadar hemen her alanda tüm kamu kurumlarımızın büyük çabalarıyla bir şahlanış süreci içindedir. Hakkari, spor organizasyonlarıyla, turizm potansiyeliyle, kalkınma hamleleriyle anılan bir şehir haline gelmiştir. Nitekim bu güzel şehrimizde yaylacılıktan doğa turizmine, ulusal ölçekli turnuvalardan kayak ve dağcılık sporlarına kadar her geçen gün organizasyon çeşitliliğinin arttığını memnuniyetle müşahede ediyoruz."

Bakan Güler, Hakkari ve Yüksekova'nın gelecek dönemlerde de önemli organizasyonlara ev sahipliği yapacağına inandıklarını vurgulayarak, bu tür etkinliklerin bölgenin gerçek potansiyelini ortaya koyabilmesi için kent sakinlerinin huzur ve istikrar iklimine sahip çıkmasının büyük önem arz ettiğinin altını çizdi.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığının kentin gururu olan kadın sporculara yönelik önemli bir desteğine şahitlik ettiklerini ifade eden Güler, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Takımımızın sportif faaliyetlerindeki başarısını taçlandıracak ve ulaşım imkanlarını kolaylaştıracak bu katkının, siz sporcu kardeşlerimizin motivasyonunu artıracağına yürekten inanıyorum. Eminim ki Kadınlar 1. Ligi'nde, diğer takımlarımızla bizlere güzel, zevkli, çekişmeli maçlar izletecek ve elde edeceğiniz yeni zaferlerle hepimizin gururu olmaya devam edeceksiniz. Sizlere bundan sonraki müsabakalarda yürekten başarılar diliyor, bu vesileyle Sayın Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanımız Mahinur Özdemir Göktaş hanımefendiye ve yüksek katkılarından dolayı Halkbankası Genel Müdürlüğümüze özellikle teşekkür etmek istiyorum."

"Şu an 3 kadın futbol takımımız kentimizi temsil ediyor"

Vali ve Belediye Başkan Vekili Çelik de desteklerinden dolayı Güler ve Göktaş'a teşekkür ederek, Hakkari ile ilgili daha önce yaşanan olumsuzluklar nedeniyle kafalarda ufak tefek korkuların kaldığını ama son dönemlerde Pençe-Kilit Operasyonları sayesinde kentin her karışında huzur ve güven ortamının hızla yaygınlaştığını vurguladı.

Vatan topraklarının güvende kalmasının ve yarına huzur içinde bakmanın en temel unsurlarından birinin güvenlik güçlerinin mesai mefhumu gözetmeksizin, her şart ve coğrafyada yüksek görev bilincine sahip olmaları olduğunu söyleyen Çelik, "2011 yılında lisanslı sporcu sayımız 4 bin 95 iken şu an için bu rakam 15 bin. Şu an 3 kadın futbol takımımız kentimizi temsil ediyor. Özellikle kadının sosyal hayattaki gücü, sevgi ve saygıyla birleştirici gücünün sportif alandaki mücadele ruhuyla bütünleşmesi bizlerin yarınlara daha güçlü bakmasının bir unsurudur." diye konuştu.

Konuşmaların ardından bakanlar Güler ve Göktaş ile Vali Çelik, kadın sporculara otobüsün anahtarını verdi.

Kulüp yöneticileri de Güler ve Göktaş'a üzerinde isimlerinin yazılı olduğu forma hediye etti.

Törene, Yüksekova Kaymakamı Mustafa Akın, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Abdulhalim Ünalan, Gençlik ve Spor İl Müdürü Emin Yıldırım, AK Parti İl Başkanı Zeydin Kaya, Yüksekova Spor Kulübü yöneticileri, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ve sporcular katıldı.