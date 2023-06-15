Milli Savunma Bakanı Güler, Estonya Savunma Bakanı Pevkur ile görüştü

Güler, NATO Savunma Bakanları Toplantısı'na katılmak üzere geldiği NATO Karargahı'ndaki ikili görüşmelerine devam ediyor. Bu kapsamda Bakan Güler Estonya Savunma Bakanı Pevkur ile bir araya geldi. İkili, bölgesel savunma ve güvenlik ile NATO konularında görüş alışverişinde bulunan görüşmede, Pevkur, Güler'i yeni görevinden dolayı tebrik ederek başarı dileklerini iletti.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel