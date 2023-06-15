Milli Savunma Bakanı Güler, Estonya Savunma Bakanı Pevkur ile görüştü

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Estonya Savunma Bakanı Hanno Pevkur ile görüştü.

Güler, NATO Savunma Bakanları Toplantısı'na katılmak üzere geldiği NATO Karargahı'ndaki ikili görüşmelerine devam ediyor.

Bu kapsamda, Bakan Güler, Estonya Savunma Bakanı Pevkur ile bir araya geldi.

İkili, bölgesel savunma ve güvenlik ile NATO konularında görüş alışverişinde bulunulan görüşmede, Pevkur, Güler'i yeni görevi dolayısıyla tebrik ederek, başarı dileklerini iletti.