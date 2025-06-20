Milli Savunma Bakanı Güler, Elazığ'da konuştu Açıklaması

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, "Ülkemizin savunma sanayinde geldiği nokta ve ürünlerimizin etkinliği dünya kamuoyunda ilgi ve gıpta ile takip edilmektedir. Geldiğimiz bu seviye, bizleri heyecanlandırmakta, daha nice projeler için motive etmekte, büyük, güçlü ve kudretli Türkiye yürüyüşümüze güç katmaktadır." dedi.

54'üncü Bakım Fabrika Müdürlüğü Motor ve Şanzıman Yenileştirme Fabrikası Temel Atma Töreni için Elazığ'a gelen Bakan Güler, Valiliğin ardından Elazığ Belediyesi'ni ziyaret etti.

Bakan Güler daha sonra General Fahri Belen Kışlası'nda kurulacak tesisin temel atma törenine katıldı.

Burada konuşan Bakan Güler, Türkiye'nin bugün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ortaya koyduğu stratejik vizyon, yüksek irade ve kararlı duruş sayesinde kendi silahını tasarlayıp üretebilen, bu ürünleri Endonezya'dan Polonya'ya, Ukrayna'dan Katar'a kadar dünyanın dört bir yanındaki birçok ülkeye ihraç edebilen ve uluslararası pazarda etkinlik gösteren bir ülke konumuna geldiğini belirtti.

Türkiye'nin artık üstün teknolojiye sahip yerli, milli ve modern savunma sanayi ile bölgesinde ve dünyada rol model olarak büyük etkiler uyandırdığını ifade eden Güler, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Ülkemizin savunma sanayinde geldiği nokta ve ürünlerimizin etkinliği dünya kamuoyunda ilgi ve gıpta ile takip edilmektedir. Geldiğimiz bu seviye, bizleri heyecanlandırmakta, daha nice projeler için motive etmekte, büyük, güçlü ve kudretli Türkiye yürüyüşümüze güç katmaktadır. Yaşadığımız stratejik coğrafya başta olmak üzere, dünyada yaşanan ve güvenliği tehdit eden hassas gelişmeler, yerli ve milli savunma sanayi ürünleri ile donatılmış, etkin ve caydırıcı bir orduya sahip olmamızı mecburi kılmaktadır. Bu bilinçle çalışarak Türk Silahlı Kuvvetlerimizin envanterine her geçen gün yeni ürünler dahil ediyor, ordumuzun imkan ve kabiliyetlerini mütemadiyen artırıyoruz. Ancak savunma sanayinde ulaştığımız noktayı yeterli görmüyor, bunu daha yukarılara taşımak için var gücümüzle çalışmalarımıza devam ediyoruz. Bu amaçla, Savunma Sanayii Başkanlığımız başta olmak üzere, tüm paydaşlarımızla tam bir koordinasyon içerisinde, yerlilik, millilik ve bağımsızlık ilkeleri doğrultusunda faaliyetlerimizi sürdürmeye devam edeceğiz."

"Bu önemli tesis şehrimizin ekonomisine de canlılık getirecek"

Bakan Güler, sadece yeni silah sistemleri üretmediklerini aynı zamanda mevcut araç ve teçhizatın ömrünü uzatma, modernizasyon ve yenileştirme çalışmaları yaptıklarını belirtti.

Savunma sistemlerinde en kritik unsurların lojistik destek, bakım ve idame faaliyetleri olduğunu vurgulayan Güler, şunları kaydetti:

"Buradaki fabrikamız da nitelikli personeli, mühendislik kapasitesi ve gelişmiş altyapısıyla, kahraman ordumuzun lojistik ihtiyaçlarını yıllardan beri başarıyla karşılamaktadır. Bu vesileyle fabrikamızın bugünlere gelmesinde emeği geçen asker, memur ve işçi tüm kardeşlerimi tebrik ediyor, ebediyete irtihal etmiş olanları da rahmetle anıyorum. Burada bir hususu özellikle ifade etmek isterim ki 54. Bakım Fabrikamız yalnızca bir bakım üssü değil, aynı zamanda Türk Silahlı Kuvvetlerimizin sahadaki gücünü sürekli kılan stratejik destek noktalarından da biridir. Bugün temelini attığımız motor ve şanzıman yenileştirme tesisi de bu başarı halkasına yeni ve çok değerli bir halka olarak eklenecektir. Bu tesis ile özellikle zırhlı muharebe araçlarımızın ve lojistik destek unsurlarımızın motor ve şanzıman sistemleri, modern teknolojilerle yenilenecek, ömürleri uzatılacak ve böylece kahraman ordumuzun sahadaki hareket kabiliyeti ve lojistik gücü daha da artacaktır."

Tesisin aynı zamanda milli savunma sanayi ekosistemine entegre olarak yerli üretim oranının yükseltilmesine doğrudan katkı sağlayacağını vurgulayan Bakan Güler, şöyle konuştu:

"Elazığ'ımıza kazandırdığımız bu önemli tesis, ordumuzun ihtiyaçlarını karşılamanın yanı sıra şehrimizin ekonomisine de canlılık getirecek, istihdam, sanayi altyapısı ve bilgi birikimi açısından da faydalı olacaktır. Böylesine önemli bir projede emek harcayacak, alın teri dökecek olan herkese şimdiden teşekkürlerimi sunuyorum. Motor ve şanzıman yenileştirme tesisimizin, bir kez daha asil milletimize, ülkemize, kahraman silahlı kuvvetlerimize ve Elazığ'ımıza hayırlı uğurlu olmasını diliyorum. Cumhuriyetimizin ikinci asrına başladığımız bu tarihi süreçte, 'Türkiye Yüzyılı' hedeflerimiz doğrultusunda ülkemizi savunma sanayinde dünyanın en iyilerinden biri yapana kadar, büyük bir gayretle durmadan, yorulmadan hep birlikte daha çok çalışacak ve üreteceğiz. Bu vesileyle Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarını, aziz şehitlerimizi, ebediyete irtihal eden kahraman gazilerimizi rahmet ve minnetle yad ediyor, hayatta olan gazilerimize, şehit ve gazilerimizin kıymetli ailelerine şükranlarımı sunuyorum."

Milli Savunma Bakan Yardımcısı Şuay Alpay ise temeli atılacak tesisin tamamlandığında kentin kalkınmasına, savunma sanayine ve orduya çok ciddi değerler katacağını belirtti.

Bu doğrultuda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde, "Türkiye Yüzyılı" hedefine doğru emin adımlarla ilerlediklerini ifade eden Alpay, "Hiç şüphesiz bu güzide projenin ve önemli tesisin hayata geçmesinde Bakanımızın çok büyük emeği ve katkısı oldu. Sadece bu proje değil, aynı zamanda yurdun dört bir tarafında benzer yatırımların hayata geçmesi için de yoğun bir çaba ve gayret gösteriyor." ifadesini kullandı.

Vali Numan Hatipoğlu da tesisin yapacağı üretim ve AR-GE faaliyetleriyle savunma sanayini daha güçlü kılacağını vurgulayarak, tesisin Türk Silahlı Kuvvetlerine, ülkeye ve kente hayırlı olmasını diledi.

Askeri Fabrikalar Genel Müdürü İmdat Ersoy da tesisin idari bina, atölye alanları, toplantı ve eğitim salonları yanında özellikle AR-GE bölümleriyle tam donanımlı ve işlevsel bir yapıda kurgulandığını belirtti.

Tesisin motor ve şanzıman testlerini en yüksek standartlarda gerçekleştirme kapasitesine sahip olacağını aktaran Ersoy, şunları kaydetti:

"Motor ve şanzıman yenileştirme tesisimizin faaliyete geçmesiyle birlikte, silahlı kuvvetlerimizin envanterinde bulunan taktik tekerlekli zırhlı araçlarımıza ait ilk etapta yıllık 1400 motor ve şanzımanın bakım ve yenileştirmesini bu tesiste yapmayı ve bu sayıyı ilerleyen süreçte envantere yeni girecek araçlarla da birlikte yıllık 5 binin üzerine çıkarmayı hedefliyoruz. Tesisin Türk Silahlı Kuvvetlerimizin yanında Elazığ'ımıza ve bölgemize de çok önemli katkılar sağlayacağını değerlendiriyoruz. Bu yatırımın sağlayacağı doğrudan istihdamın yanında özellikle bakım ve yenileştirme faaliyetlerini de kullanacağımız yıllık yaklaşık 5 bin 500 kalem ve 2 milyonu aşkın yedek parçanın üretimi ve tedariki noktasında da ilimizdeki sanayicilerle birlikte çalışma arzumuzu özellikle ifade etmek istiyorum."

Konuşmaların ardından Bakan Güler, Bakan Yardımcısı Alpay, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Metin Gürak, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu, Vali Numan Hatipoğlu, 3. Ordu Komutanı Orgeneral Veli Tarakçı, 8. Kolordu Komutanı Tümgeneral Tamer Atay, Askeri Fabrikalar Genel Müdürü Ersoy, AK Parti Elazığ Milletvekilleri Erol Keleş, Ejder Açıkkapı ve Mahmut Rıdvan Nazırlı, Elazığ Belediye Başkanı Şahin Şerifoğulları ile butona basarak fabrikanın temelini attı.