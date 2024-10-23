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Milli Savunma Bakanı Güler'den Terör Saldırısına Cevap

Milli Savunma Bakanı Güler'den Terör Saldırısına Cevap
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Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Ankara'daki terör saldırısına ilişkin sert açıklamalarda bulundu ve PKK'lılardan intikam alacaklarını belirtti.

Veli GÜLCAN/Ataberk KURT/İSTANBUL, MİLLİ Savunma Bakanı Yaşar Güler, Ankara'daki saldırıyla ilgili açıklama yaptı. Güler, "Bu PKK'lı şerefsizlere hak ettikleri cezayı her zaman veriyoruz. Bu yapılanların acılarını misli ile çıkaracağız" dedi.

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, İstanbul Fuar Merkezinde, SAHA EXPO Uluslararası Savunma, Havacılık ve Uzay Sanayi Fuarı'nı ziyaretinin ardından Ankara'da TUSAŞ tesislerine yönelik yapılan terör saldırısıyla ilgili konuştu. Güler, "Bugün TUŞAŞ tesislerimize her zaman yaptıkları gibi alçakça, şerefsizce bir saldırı yaparak milletimizin huzurunu bozmaya çalıştılar. Bu PKK'lı, şerefsizlere hak ettikleri cezayı her zaman veriyoruz. Bunlar bir

türlü akıllanmıyorlar. Her zaman söylediğimi bir kez daha tekrar ediyorum. En son terörist ortadan kaldırıncaya kadar bunların peşini bırakmayacağız. Bu yapılanların acılarını misli ile çıkaracağız. Bunu herkes görecek. Hiç merak etmeyin" ifadelerini kullandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

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