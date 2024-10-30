Milli Savunma Bakanı Güler'den Katar'da Kritik Açıklamalar

(ANKARA) - Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Katar Türk Hava Unsur Komutanlığı'nda yaptığı açıklamada, "Böylesine kaotik bir ortamda ülkemizin ve asil milletimizin güvenliği ile hak ve menfaatlerimizi korumak için terörle mücadeleden hudut emniyetimizin sağlanmasına, mavi ve gök vatanımızdaki hak ve menfaatlerimizin korunmasından uluslararası barış ve istikrarın tesisine yönelik üstlendiğimiz inisiyatiflere kadar pek çok görevi başarıyla icra ediyoruz" dedi.

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Katar programı kapsamında Katar Türk Hava Unsur Komutanlığını ziyaret ederek açıklama yaptı. Bölgede ve dünyada kritik gelişmelerin yaşandığını belirten Güler'in açıklaması şu şekilde:

"Artan risk ve tehditler nedeniyle güvenlik ortamının hızlı ve sürekli olarak değiştiği hassas bir süreçten geçilmektedir"

"Sizlerin de yakından takip ettiği üzere bölgemizde ve dünyada kritik gelişmelerin yaşandığı, artan risk ve tehditler nedeniyle güvenlik ortamının hızlı ve sürekli olarak değiştiği hassas bir süreçten geçilmektedir. Böylesine kaotik bir ortamda ülkemizin ve asil milletimizin güvenliği ile hak ve menfaatlerimizi korumak için terörle mücadeleden hudut emniyetimizin sağlanmasına, mavi ve gök vatanımızdaki hak ve menfaatlerimizin korunmasından uluslararası barış ve istikrarın tesisine yönelik üstlendiğimiz inisiyatiflere kadar pek çok görevi başarıyla icra ediyoruz.

"Türkiye ve Katar arasındaki güçlü ilişkiler Körfez Bölgesi ve Orta Doğu'nun istikrarı açısından kritik öneme sahip"

Köklü bir tarihe sahip Türkiye ile Katar arasındaki ilişkiler, mükemmel bir seviyede olup her geçen gün güçlenmektedir. Uluslararası ve bölgesel konularda paylaştığımız ortak perspektif, iş birliğimizi en üst seviyelere çıkartmamıza olanak tanımaktadır. Türkiye ve Katar arasındaki güçlü dayanışma ve yakın ilişkiler, ülkelerimizin refah ve gelişimine katkılar sağlarken aynı zamanda Körfez Bölgesi ve Orta Doğu'nun güvenlik ve istikrarı açısından da kritik ehemmiyettedir.Bu çerçevede, dost ülke Katar'la askeri alandaki iş birliğimizin temel unsuru olan Türk-Katar Birleşik Müşterek Kuvvet Komutanlığımız, 2017 yılından beri güvenlik, eğitim ve askeri danışmanlık faaliyetlerini büyük bir başarıyla sürdürmektedir.

"Dünyada kendi pilotlarını hatta dost ve müttefik ülkelerin de pilotlarını yetiştirebilen sayılı ülke konumundayız"

Şanlı ordumuzun, her alanda etkin olduğu bu dönemde Hava Kuvvetlerimiz de birbirinden önemli ve kritik görevler üstlenmektedir. Gururla ifade etmeliyim ki Türk Hava Kuvvetleri; köklü tarihi, yetenekli personeli, üstün teknolojisi ve büyük başarılarıyla ülkemizin iftihar kaynağıdır. Bugün, dünyada kendi pilotlarını hatta dost ve müttefik ülkelerin de pilotlarını yetiştirebilen sayılı ülke hava kuvvetlerinden biri konumundadır.Hava Kuvvetlerimizin bu mümtaz konumunu devam ettirebilmesi için teknolojik yenilikleri vakit kaybetmeksizin personelimizin kullanımına sunuyor, imkan ve kabiliyetlerini sürekli güçlendiriyoruz. Özellikle, terörle mücadele harekatlarımızda büyük bir etki ortaya koyan ve pek çok ülkenin tedarik etmeye başladığı silahlı/silahsız insansız hava araçlarımız ve akıllı mühimmatlarımız, aynı şekilde 'HÜRKUŞ', 'HÜRJET', 'GÖKBEY' ve 'Kızılelma' gibi göz bebeğimiz olan hava sistemlerimiz ile asil milletimizin gururu olan 5'inci nesil, ilk yerli-milli savaş uçağımız KAAN, ülkemizin hava platformlarındaki büyük atılımlarının en somut örnekleridir.

"Ülkemizin gurur kaynağı siz kahraman havacılarımıza tarihi bir sorumluluk düşmektedir"

Özellikle ifade etmek isterim ki Aziz Atatürk'ün, 'İstikbal göklerdedir' sözünden ilham alan Hava Kuvvetlerimiz, bu anlayışı dost ülkelerin semalarına da taşıma arzusundadır. Dolayısıyla bu misyonun buradaki temsilcisi olan sizlerin vazifesi, kritik olduğu gibi aynı zamanda her biriniz için de iftihar vesilesi olmalıdır. Katar ile askeri ilişkilerimizin gelişmesinde, ülkemizin gurur kaynağı siz kahraman havacılarımıza da tarihi bir sorumluluk düşmektedir. Unutmayın ki sizlerin buradaki varlığı, dünyada seçkin ve saygın bir konuma sahip Türk Hava Kuvvetlerimizin gücünü ve etkinliğini göstermesi bakımından fevkalade önemlidir. Sizler, burada bir yandan bölgesel güvenliğin sürdürülmesine yönelik caydırıcı bir unsur olurken aynı zamanda Katar Hava Kuvvetlerinin imkan ve kapasitesinin geliştirilmesine katkılar sağlayacaksınız."