Milli Savunma Bakanı Güler'den C130 Uçağının Kara Kutusu Hakkında Açıklama
Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Azerbaycan-Gürcistan sınırında düşen C130 tipi askeri kargo uçağının kara kutusunun çözüm sürecinin en az 2 ay süreceğini açıkladı.
Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Azerbaycan- Gürcistan sınırında düşen C130 tipi askeri kargo uçağının kara kutusuna ilişkin, "Kutuların çözümü ve ilk bulgulara ulaşma süreci en az 2 ay sürer." dedi.
Bakan Güler, Cumhurbaşkanlığı Kabinesi Toplantısı'nın ardından gazetecilerin gündeme ilişkin sorularını yanıtladı.
Azerbaycan-Gürcistan sınırında düşen, C130 tipi askeri kargo uçağının kara kutusuna ilişkin son durumun sorulduğu Güler, "Kutuların çözümü ve ilk bulgulara ulaşma süreci en az 2 ay sürer." ifadesini kullandı.
Kaynak: AA / Mümin Altaş - Güncel