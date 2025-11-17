Haberler

Milli Savunma Bakanı Güler'den C130 Uçağının Kara Kutusu Hakkında Açıklama

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Azerbaycan-Gürcistan sınırında düşen C130 tipi askeri kargo uçağının kara kutusunun çözüm sürecinin en az 2 ay süreceğini açıkladı.

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Azerbaycan- Gürcistan sınırında düşen C130 tipi askeri kargo uçağının kara kutusuna ilişkin, "Kutuların çözümü ve ilk bulgulara ulaşma süreci en az 2 ay sürer." dedi.

Bakan Güler, Cumhurbaşkanlığı Kabinesi Toplantısı'nın ardından gazetecilerin gündeme ilişkin sorularını yanıtladı.

Azerbaycan-Gürcistan sınırında düşen, C130 tipi askeri kargo uçağının kara kutusuna ilişkin son durumun sorulduğu Güler, "Kutuların çözümü ve ilk bulgulara ulaşma süreci en az 2 ay sürer." ifadesini kullandı.

Kaynak: AA / Mümin Altaş - Güncel
