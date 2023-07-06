Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Basın Bilgilendirme Toplantısı esnasında gazetecileri ziyaret etti. Bakan Güler, basının önemine vurgu yaparak, iletişim ve etkileşimin arttığı günümüzde hakiki ve güvenilir bilgiye ulaşmanın önemini belirtti.

Milli Savunma Bakanı Güler'den basın mensuplarına sürpriz ziyaret

ANKARA - Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Basın Bilgilendirme Toplantısı esnasında gazetecileri ziyaret etti.

Milli Savunma Bakanı Güler, Basın Bilgilendirme Toplantısı sırasında gazetecilere bir sürpriz yaptı.

Toplantının gerçekleştiği salona habersiz bir ziyaret gerçekleştiren Bakan Güler, başka bir programa giderken selam vermek için geldiğini belirtti.

Basının etkinliği ve toplumu aydınlatma gibi üstlendiği kritik görevlerle toplum hayatında son derece önemli bir yer tuttuğunu vurgulayan Güler, ilkeli ve tarafsız bir anlayışla halkın doğru bilgiye ulaşması ve sağlıklı bir kamuoyunun oluşmasında gerçeğin temsilcisi olarak basının büyük sorumluluklar üstlendiğine dikkati çekti.

İletişim ve etkileşimin baş döndürücü bir hızla arttığı, dezenformasyon ve bilgi kirliliğiyle mücadelenin büyük önem taşıdığı günümüzde hakiki ve güvenilir bilgiye ulaşmanın her zamankinden daha kıymetli hale geldiğine dikkati çeken Güler, "Bu anlayışla Bakanlık olarak tüm faaliyetlerimizi büyük bir şeffaflık içinde icra ederken faaliyet alanlarımıza ve gelişmelere ilişkin kamuoyunu sizlerin aracılığıyla ilk elden bilgilendirmeye devam edeceğiz" diye konuştu.

Güler sözlerinin sonunda gazetecilere çalışmalarında başarı dileklerini ilettikten sonra salondan ayrıldı.