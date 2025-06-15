Milli Savunma Bakanı Güler'den Babalar Günü mesajı Açıklaması

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, babaların karşılıksız sevgileriyle çocuklarının sığınılacak limanı, duruşları ve davranışlarıyla ilham kaynağı, hayatın çetin yollarında ise en sağlam dayanağı olduğunu belirterek, "Onlar, sadece bir ailenin değil, aynı zamanda milletimizin de gizli kahramanlarıdır." ifadesini kullandı.

Bakan Güler, Babalar Günü dolayısıyla yayımladığı mesajda, hayatını ailesine adayıp her türlü zorluğu göğüsleyerek evlatlarını sevgiyle büyüten, onlara güvenli bir gelecek inşa etmek için yılmadan çalışan fedakar babaların, Babalar Günü'nü kutladığını belirtti.

"Babalar, karşılıksız sevgileriyle çocuklarının sığınılacak limanı, duruşları ve davranışlarıyla ilham kaynağı, hayatın çetin yollarında ise en sağlam dayanağıdır. Onlar, sadece bir ailenin değil, aynı zamanda milletimizin de gizli kahramanlarıdır." ifadelerini kullanan Güler, güçlü bir millet olmanın temelinde sağlam aile yapısı, sağlam ailenin temelinde ise vefakar anneler ile birlikte fedakar ve bilinçli babaların yer aldığını vurguladı.

Bakan Güler, şunları kaydetti:

"Nesillerimizi milli ve manevi değerlerle donatmada büyük pay sahibi olan kıymetli babalarımıza saygı göstermek ve daima vefalı olmak, hem onlara hem de milletimize karşı sorumluluğumuzdur. Bu vesileyle asil milletimizin gönlünde daima müstesna bir yeri olan ve dualarla anılan şehit ve gazilerimizin çok değerli babalarına şükranlarımı sunuyorum. Başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere bugünlere gelmemizde emeği geçen şanlı atalarımızı, devlet büyüklerimizi, aziz şehitlerimizi ve kahraman gazilerimizi yetiştiren başımızın tacı babalarımızı minnetle yad ediyorum.Varlıklarıyla bizlere her daim güç veren saygıdeğer babalarımızın bu anlamlı gününü bir kez daha kutluyor kendilerine sevdikleriyle birlikte sağlık, huzur ve mutluluk dolu bir ömür diliyorum."