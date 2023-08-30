Yaşar Güler: Cumhuriyetimizin 100'üncü Yılında; Daha Büyük, Daha Güçlü Bir Türkiye ve Türk Silahlı Kuvvetleri İçin Büyük Bir Azim ve Gayretle...

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler 30 Ağustos Zafer Bayramı mesajında; “Cumhuriyetimizin 100’üncü yılında; daha büyük, daha güçlü bir Türkiye ve Türk Silahlı Kuvvetleri için 'Türkiye Yüzyılı' vizyonuyla, büyük bir azim ve gayretle çalışmalarımıza devam edeceğiz. Bu vesileyle; tüm personelimizin ve ailelerinin '30 Ağustos Zafer Bayramı ve Türk Silahlı Kuvvetleri Günü'nü kutluyor; başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere, cennet vatanımızda huzur ve güvenlik içinde yaşamamızı sağlayan aziz şehitlerimizi ve ebediyete intikal eden kahraman gazilerimizi rahmet ve minnetle, hayatta olan fedakar gazilerimizi şükranla anıyor, tüm şehit ve gazi ailelerimize saygılarımı sunuyorum” dedi.

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler 30 Ağustos Zafer Bayramı mesajında; "Cumhuriyetimizin 100'üncü yılında; daha büyük, daha güçlü bir Türkiye ve Türk Silahlı Kuvvetleri için 'Türkiye Yüzyılı' vizyonuyla, büyük bir azim ve gayretle çalışmalarımıza devam edeceğiz. Bu vesileyle; tüm personelimizin ve ailelerinin '30 Ağustos Zafer Bayramı ve Türk Silahlı Kuvvetleri Günü'nü kutluyor; başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere, cennet vatanımızda huzur ve güvenlik içinde yaşamamızı sağlayan aziz şehitlerimizi ve ebediyete intikal eden kahraman gazilerimizi rahmet ve minnetle, hayatta olan fedakar gazilerimizi şükranla anıyor, tüm şehit ve gazi ailelerimize saygılarımı sunuyorum" dedi.

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler 30 Ağustos Zafer Bayramı mesajı yayınladı. Güler'in mesajı şöyle:

"Bugün; mazisi şan, şeref ve zaferlerle dolu kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimizin, kutsal vatan topraklarımızı işgal girişiminde bulunanlara karşı kazandığı Büyük Zafer'in 101'inci yıl dönümünü ve aynı zamanda Türk Silahlı Kuvvetleri Günü'nü hep birlikte kutlamanın onuru ve heyecanını yaşıyoruz. Asil milletimiz; egemenlik ve bağımsızlığımıza kastedenlere karşı en zor şartlara ve imkansızlıklara rağmen başlattığı istiklal mücadelesini, 30 Ağustos'ta büyük bir kahramanlık destanı yazarak eşsiz bir zaferle sonuçlandırmıştır.

Asil milletimizin bağrından çıkan kahraman ordumuzun tarihe altın harflerle not düştüğü bu zaferle, 1071'de Malazgirt'te kapıları açılan Anadolu'nun sonsuza kadar Türk yurdu kalacağı tüm dünyaya ilan edilmiş ve ilelebet payidar olacak Türkiye Cumhuriyeti'nin inşa süreci başlamıştır. Şanlı ordumuz, atalarından aldığı ilhamla dün olduğu gibi bugün de ülkemizin ve milletimizin huzuru ve güvenliğine yönelen her türlü tehdit ve tehlikeyi bertaraf etmek için 'Ölürsem şehit, kalırsam gazi!' anlayışıyla gece gündüz çalışmaya devam etmektedir.

Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, son bir asrın en yoğun ve en etkin faaliyetlerini sürdürerek; hudutlarımızın güvenliğinin sağlanmasından terörle mücadeleye; mavi ve gök vatanımızdaki hak ve menfaatlerimizin korunmasından uluslararası barış ve istikrarın desteklenmesine, geniş kapsamlı tatbikatların icrasından yerli ve milli savunma sanayimizin geliştirilmesine kadar üstlendiği tüm vazifeleri büyük bir başarıyla yerine getirmektedir.

30 Ağustos tarihi, aynı zamanda 'Türk Silahlı Kuvvetleri Günü' olması vesilesiyle de bizler için müstesna bir yere sahiptir. Bu kutlu günde, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin köklü bir geleneği olarak personelimiz bir üst rütbeye terfi etmekte, hizmet süresini başarıyla tamamlayan kahraman silah arkadaşlarımız ise emekliye ayrılmaktadır. Bu vesileyle terfi eden personelimize; rütbelerinin, kendilerine, ailelerine, ülkemize ve Türk Silahlı Kuvvetleri'ne hayırlı, uğurlu olmasını diliyorum. Emekliliğe hak kazanan personelimize de bizlerden sadece şeklen ayrıldıklarını ve Türk Silahlı Kuvvetleri ailesinin bir parçası olmaya devam edeceklerini hatırlatarak, ülkemize ve Silahlı Kuvvetlerimize hizmetlerinden dolayı teşekkür ediyorum. Terfi eden ve emekliye ayrılan kahraman personelimize yaşamlarının bu yeni döneminde aileleriyle birlikte sağlıklı, mutlu ve huzurlu bir yaşam diliyorum.

Cumhuriyetimizin 100'üncü yılında; daha büyük, daha güçlü bir Türkiye ve Türk Silahlı Kuvvetleri için 'Türkiye Yüzyılı' vizyonuyla, büyük bir azim ve gayretle çalışmalarımıza devam edeceğiz. Bu vesileyle; tüm personelimizin ve ailelerinin '30 Ağustos Zafer Bayramı ve Türk Silahlı Kuvvetleri Günü'nü kutluyor; başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere, cennet vatanımızda huzur ve güvenlik içinde yaşamamızı sağlayan aziz şehitlerimizi ve ebediyete intikal eden kahraman gazilerimizi rahmet ve minnetle, hayatta olan fedakar gazilerimizi şükranla anıyor, tüm şehit ve gazi ailelerimize saygılarımı sunuyorum."