Milli Savunma Bakanı Güler'den 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı mesajı Açıklaması

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, "Ecdadımızdan devraldığımız Cumhuriyetimizi daha da yükseklere taşımak, ilelebet yaşatmak ve bu yüzyılı 'Türkiye Yüzyılı' yapmak için gerekli azme, kararlılığa ve inanca sahibiz." ifadesini kullandı.

Yaşar Güler, NSosyal hesabından 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı.

Güler, mesajında, silah ve mesai arkadaşlarına seslenerek, "Bugün, özgürlüğü ve bağımsızlığı uğruna hiçbir fedakarlıktan kaçınmayan asil milletimizin, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün önderliğinde yazdığı eşsiz kahramanlık destanının eseri olan Cumhuriyetimizin 102'nci yılına erişmenin haklı gurur ve heyecanını yaşıyoruz. Cumhuriyet Bayramımız kutlu, Cumhuriyetimiz ilelebet payidar olsun." ifadelerini kullandı.

Güler, 19 Mayıs 1919'da Samsun'da ortaya konulan istiklale sahip çıkma iradesinin, Türk milletinin cesareti ve Türk ordusunun kahramanlığıyla büyüdüğünü ve 29 Ekim 1923'te Cumhuriyetin ilanıyla taçlandığını belirtti.

Büyük zaferin, esareti reddeden, özgürlüğünden asla taviz vermeyen bir milletin yeniden doğuşunun sembolü olduğu gibi Cumhurun idaresine giden yolu da açtığını ifade eden Güler, "Karşılaştığı tüm zorlukları milli birlik ve beraberlik ruhuyla aşarak bir asrı geride bırakan Cumhuriyetimiz, bugün köklü geçmişinden aldığı güçle geleceğe emin adımlarla yürümektedir. Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün 'muasır medeniyetler seviyesinin üzerine çıkma' hedefi, bizlere yol göstermeye devam etmekte, bilimin, teknolojinin ve üretimin her alanında ülkemizi daha ileriye taşımaktadır." değerlendirmesini yaptı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde, milletin azmiyle birleşen milli iradenin savunma sanayinden teknolojiye, diplomasiden güvenliğe kadar her alanda Türkiye'yi tarihi başarılarla buluşturduğunu, kahraman orduyu bölgesel ve küresel barışın teminatı haline getirdiğini belirten Güler, şunları kaydetti:

"Yerli ve milli savunma sanayimizin ürettiği yüksek teknolojiye sahip silah ve sistemlerle desteklenen şanlı ordumuz, hudutlarımızın güvenliğinin sağlanmasından terörle mücadeleye, Mavi ve Gök Vatanımızdaki hak ve menfaatlerimizin kararlılıkla korunmasından uluslararası barış ve istikrara katkı sunmaya kadar İstiklal Harbi'mizden bu yana, en yoğun ve en etkili faaliyetlerini başarıyla icra etmektedir.

Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, asil milletimizin sevgisi ve güveninden aldığı güçle, bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da aziz vatanımızın her karış toprağını koruma görevini başarıyla yerine getirmeye devam edecektir. Ecdadımızdan devraldığımız Cumhuriyetimizi daha da yükseklere taşımak, ilelebet yaşatmak ve bu yüzyılı 'Türkiye Yüzyılı' yapmak için gerekli azme, kararlılığa ve inanca sahibiz. Bu vesileyle Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarını, aziz şehitlerimizi, ebediyete irtihal eden kahraman gazilerimizi rahmet ve minnetle yad ediyor, hayatta olan gazilerimize, şehit ve gazilerimizin değerli ailelerine saygı ve şükranlarımı sunuyorum. Cumhuriyetimizin 102'nci yılını ve 29 Ekim Cumhuriyet Bayramımızı en içten duygularımla bir kez daha kutluyorum."

Kaynak: AA / Aykut Karadağ - Güncel
