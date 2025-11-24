Milli Savunma Bakanı Güler'den "24 Kasım Öğretmenler Günü" mesajı Açıklaması

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, "24 Kasım Öğretmenler Günü" dolayısıyla mesaj yayımladı.

Mesajında kişilerin hayatlarına yön veren, bilgiyle donatıp milli ve manevi değerlerle yoğurarak geleceğe hazırlayan tüm öğretmenlerin "24 Kasım Öğretmenler Günü"nü kutlayan Güler, 97 yıl önce "Millet Mektepleri Başöğretmenliği" unvanını alarak eğitim seferberliğinin öncüsü olan Başöğretmen Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü saygı, rahmet ve şükranla andığını kaydetti.

Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün açtığı aydınlık yolda ilerleyen öğretmenlere gönülden teşekkür eden Güler, eğitimin insanın doğumundan ölümüne kadar devam eden, hayatı anlamlandıran ve bireyi sürekli geliştiren en önemli unsur olduğunu vurguladı.

Eğitimde asıl hedefin sadece bilgi aktarmak değil, bireyin düşünce ufkunu genişletmek, onu özgüvenli, üretken ve sorumluluk sahibi bir fert haline getirmek olduğunu aktaran Güler, bu bağlamda, bir yandan çağın gerektirdiği yenilikçi yaklaşımları benimserken diğer yandan da milli kimliği, tarihi birikimi ve kültürel değerleri koruyan bir eğitim anlayışını sürdürmenin büyük önem taşıdığını ifade etti.

Küçük yaşlardan itibaren hayatlara dokunan, sevgiyi, sabrı ve hoşgörüyü aşılayan öğretmenlerin yalnızca öğrencilerinin değil, toplumun geleceğini de inşa eden mimarlar olduğu belirten Güler, şunları kaydetti:

"Bilinmelidir ki Başöğretmenimiz Atatürk'ün 'Cumhuriyet; fikren, ilmen, fennen, bedenen kuvvetli ve yüksek karakterli muhafızlar ister.' sözünden feyzalan fedakar öğretmenlerimizin 'fikri hür, irfanı hür, vicdanı hür' nesiller yetiştirmek için gösterdikleri üstün gayret, vatan savunması kadar kutsaldır. Değerli silah ve mesai arkadaşlarım öğretmenlik, sadece bir meslek değil; gönülden gelen bir sevda, bir ideal, bir adanmışlıktır. Öyle ki öğretmenlerimizin ifa ettikleri görevlerin değeri ile öğrencilerinin başarısı için verdikleri uğraşlar, hiçbir ölçüyle tarif edilemez, hiçbir karşılıkla ölçülemez.

Bu anlamda, Milli Savunma Bakanlığı kadrolarında görev yapan öğretmenlerimiz başta olmak üzere, ülkemizin dört bir yanında fedakarca çalışan tüm öğretmenlerimizin, bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da geleceğimizin teminatı olan gençlerimizi en iyi şekilde yetiştirmeye devam edeceklerine yürekten inanıyorum. 'Türkiye Yüzyılı' vizyonumuzun gerçeğe dönüşmesinde en büyük pay, evlatlarımızı sevgiyle, bilgiyle ve umutla yoğuran öğretmenlerimizin olacaktır. Onların azmi, vatan sevgisi ve inancı, milletimizi aydınlık yarınlara taşıyacaktır.

Bu vesileyle; Başöğretmenimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü, vatan, millet, bayrak ve vazife uğruna canlarını feda eden şehit öğretmenlerimizi, ülkemizin bugünlere gelmesinde emeği geçen tüm öğretmenlerimizi minnet ve şükranla anıyor, tüm eğitimcilerimizin 24 Kasım Öğretmenler Günü'nü bir kez daha kutluyor, kendilerine sağlık, başarı ve esenlikler diliyorum."