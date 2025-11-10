Milli Savunma Bakanı Güler'den, 10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü mesajı Açıklaması

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, "Aziz Atatürk'ün bizlere bıraktığı en büyük miras, Türkiye Cumhuriyeti'dir. Bizler de Cumhuriyetimize sahip çıkarak, Atatürk'ün ülkemizi muasır medeniyetler seviyesinin üzerine taşıma vizyonunu gerçekleştirmek için 'Türkiye Yüzyılı' hedeflerimize emin adımlarla ilerliyoruz." ifadelerini kullandı.

Bakan Güler, 10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü dolayısıyla bir mesaj yayımladı.

Cumhuriyet'in Kurucusu, ebedi Başkomutan ve büyük devlet adamı Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü vefatının 87'nci yılında saygı, minnet ve özlemle anan Güler, bin yıldır vatan olan bu toprakları bölme planlarının yapıldığı, asil millete esaret zincirinin vurulmak istendiği bir dönemde Atatürk'ün "Ya istiklal ya ölüm" diyerek başlattığı Milli Mücadele'yi büyük bir inanç, kararlılık ve fedakarlıkla zafere taşıdığını hatırlattı.

Güler, kazanılan bu destansı zafer ve ardından kurulan Cumhuriyet'in, tarihin dönüm noktalarından biri olduğunu vurguladı.

İlkeleri, düşünceleri ve yaptıklarıyla her daim yüreklerde yaşayan Atatürk'ün askeri dehası, vizyoner devlet anlayışı, milletine olan sevgisi ve sarsılmaz inancıyla tüm dünyanın takdir ettiği bir lider olarak tarihe geçtiğini belirten Güler, şunları kaydetti:

"Aziz Atatürk'ün bizlere bıraktığı en büyük miras, Türkiye Cumhuriyeti'dir. Bizler de Cumhuriyetimize sahip çıkarak, Atatürk'ün ülkemizi muasır medeniyetler seviyesinin üzerine taşıma vizyonunu gerçekleştirmek için 'Türkiye Yüzyılı' hedeflerimize emin adımlarla ilerliyoruz. Esasen Atatürk'ü anmak, hatırasına saygı duymakla sınırlı değildir. Onu anlamak, aklın ve bilimin rehberliğinde hayatımıza yön vererek düşünmeye, sorgulamaya ve ülkemiz için daha çok üretmeye devam etmektir. Bu duygu ve düşüncelerle, Ebedi Başkomutanımız Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü ve silah arkadaşlarını, vatan ve millet uğrunda gözlerini kırpmadan canlarını feda eden aziz şehitlerimizi ve ebediyete irtihal eden kahraman gazilerimizi rahmet, minnet ve şükranla yad ediyor, hayatta olan gazilerimize, şehit ve gazilerimizin kıymetli ailelerine saygılarımı sunuyorum. Aziz Atatürk, vatan sana minnettardır. Ruhun şad olsun."