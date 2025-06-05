Milli Savunma Bakanı Güler, Brüksel'de Ukrayna Savunma Bakanı ile Görüştü

Milli Savunma Bakanı Güler, Brüksel'de Ukrayna Savunma Bakanı ile Görüştü
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Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Brüksel'deki NATO Savunma Bakanları Toplantısı kapsamında Ukrayna Savunma Bakanı Rüstem Umerov ile bir araya geldi.

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Belçika'nın başkenti Brüksel'de Ukrayna Savunma Bakanı Rüstem Umerov ile bir araya geldi.

Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, NATO Savunma Bakanları Toplantısı için gittiği Brüksel'deki programına devam eden Bakan Güler'in, mevkidaşı Umerov ile bir görüşme gerçekleştirdiği belirtildi.

NATO Karargahı'nda gerçekleştirilen görüşmeye ilişkin görüntüler de paylaşıldı.

Kaynak: AA / Hüseyin Cem Dağıstanlı - Güncel
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