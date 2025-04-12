Milli Savunma Bakanı Güler, Bosna Hersekli Mevkidaşıyla Bir Araya Geldi

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Antalya Diplomasi Forumu'na katılan Bosna Hersek Savunma Bakanı Zukan Helez ile bir araya geldi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, Güler ve Helez'in, Antalya'da gerçekleştirdikleri görüşmede, ikili ve bölgesel savunma ve güvenlik konularında görüş alışverişinde bulunduğu belirtildi.