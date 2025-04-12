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Antalya'dan dikkat çeken kareler! Bakan Fidan görür görmez sarıldı

Milli Savunma Bakanı Güler, Bosna Hersekli Mevkidaşıyla Bir Araya Geldi

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Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Antalya Diplomasi Forumu'nda Bosna Hersek Savunma Bakanı Zukan Helez ile ikili ve bölgesel savunma konularında görüştü.

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Antalya Diplomasi Forumu'na katılan Bosna Hersek Savunma Bakanı Zukan Helez ile bir araya geldi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, Güler ve Helez'in, Antalya'da gerçekleştirdikleri görüşmede, ikili ve bölgesel savunma ve güvenlik konularında görüş alışverişinde bulunduğu belirtildi.

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Kaynak: AA / Hüseyin Cem Dağıstanlı - Güncel
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