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Milli Savunma Bakanı Güler, Bosna Hersek Başkanlık Konseyi'ni ziyaret etti

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Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Bosna Hersek Başkanlık Konseyi'ni ziyaret etti. Bakan Güler, Bosna Hersek Devlet Başkanlığı Konseyi Üyesi Denis Becirovic ile görüştü.

- Milli Savunma Bakanı Güler, Bosna Hersek Başkanlık Konseyi'ni ziyaret etti

SARAYBOSNA - Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Bosna Hersek Başkanlık Konseyi'ni ziyaret etti.

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, resmi temaslarda bulunmak üzere geldiği Bosna Hersek'te temaslarına devam ediyor. Bakan Güler, başkent Saraybosna'da Bosna Hersek Başkanlık Konseyi'ni ziyaret etti. Bakan Güler, Bosna Hersek Devlet Başkanlığı Konseyi Üyesi Denis Becirovic ile görüştü.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Güncel

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