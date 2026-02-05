Bakan Güler, Birleşik Krallık Genelkurmay Başkanı Orgeneral Knighton'ı Kabul Etti

(ANKARA) - Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Birleşik Krallık Genelkurmay Başkanı Orgeneral Richard Knighton ile bir araya geldi.

Milli Savunma Bakanlığı'nın resmi X hesabından yapılan paylaşımda, "Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu'nun resmi davetlisi olarak Ankara'ya gelen Birleşik Krallık Genelkurmay Başkanı Orgeneral Richard Knighton'ı kabul etti. Kabulde Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu da yer aldı" denildi.