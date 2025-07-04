Milli Savunma Bakanı Güler, BAE Systems Genel Müdürü ve İngiltere Büyükelçisini Kabul Etti

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Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, BAE Systems Genel Müdürü Charles Woodburn ile İngiltere'nin Ankara Büyükelçisi Jill Morris'i kabul etti. Kabulde Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ziya Cemal Kadıoğlu da hazır bulundu.

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, BAE Systems Genel Müdürü Charles Woodburn ile İngiltere'nin Ankara Büyükelçisi Jill Morris'i kabul etti.

Milli Savunma Bakanlığının sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, BAE Systems Genel Müdürü Charles Woodburn'ü ve İngiltere Büyükelçisi Jill Morris'i kabul etti. Kabulde Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ziya Cemal Kadıoğlu da yer aldı." ifadeleri kullanıldı.

Paylaşımda, kabule ilişkin fotoğraflar da yer aldı.

Kaynak: AA / Utku Şimşek - Güncel
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