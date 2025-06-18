Milli Savunma Bakanı Güler, Azerbaycan Silahlı Kuvvetler Günü resepsiyonunda konuştu Açıklaması

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, "Böylesine kritik bir ortamda, Türkiye ve Azerbaycan'ın bölgesel ve küresel düzlemdeki yakın işbirliği her zamankinden daha fazla önem arz etmektedir." dedi.

Bakan Güler, Azerbaycan Silahlı Kuvvetler Günü dolayısıyla Ankara'daki Gazi Orduevi'nde düzenlenen resepsiyona katıldı.

Burada konuşan Güler, Azerbaycan'ın egemenliği ve bağımsızlığı için cesaret ve fedakarlıkla mücadele ederken şehadete ulaşan şehitlere Allah'tan rahmet, gazilere acil şifalar diledi.

Güler, küresel ve bölgesel düzeydeki risk ve tehditlerin çapı ve etkisinin her geçen gün arttığına dikkati çekerek, "Tüm bu gelişmelerin barışı, istikrarı ve refahı tehdit ettiği bu süreçte stratejik konumdaki ülkelerimizin her alanda güçlü olması ve caydırıcılığını artırması bir tercih değil, zorunluluktur. Böylesine kritik bir ortamda, Türkiye ve Azerbaycan'ın bölgesel ve küresel düzlemdeki yakın işbirliği de her zamankinden daha fazla önem arz etmektedir. Stratejik ortaklığa sahip ülkelerimiz arasında iki devlet ilişkisinden ziyade ezeli ve ebet kardeşlik bağları ile sarsılmaz bir dayanışma ruhu vardır." diye konuştu.

Azerbaycan ile Türkiye ilişkilerinin çok köklü, güçlü, boyutlu ve derin olduğunu hatırlatan Güler, "Ülkelerimiz tarih boyunca sevinç ve kederleri birlikte yaşamış, zorlu zamanlarda birbirine destek olmuş ve her koşulda yan yana durmuştur. Tarihten gelen bu birliktelikle Türkiye ve Azerbaycan arasında başta savunma ve güvenlik olmak üzere hemen her alanda yakın işbirliği bulunmaktadır. Bu kapsamda Silahlı Kuvvetlerimiz omuz omuza çalışarak birçok faaliyeti başarıyla icra etmektedir." ifadelerini kullandı.

"Türkiye'nin gücü Azerbaycan'ın gücüdür"

Bakan Güler, Azerbaycan ile karşılıklı personel eğitimlerinden ikili ve çok uluslu tatbikatlara kadar geniş bir alanda ortak faaliyetler yürütüldüğünü anımsatarak, "Şu bir gerçek ki Azerbaycan'ın gücü bizim gücümüz, Türkiye'nin gücü Azerbaycan'ın gücüdür. Bu gücümüzü, Vatan Muharebesi'nde tüm dünyaya bir kez daha gösterdik. Bugün Karabağ'ın tamamında şanlı Azerbaycan bayrağının dalgalanmasından büyük bir gurur ve mutluluk duyuyoruz." dedi.

Azerbaycan ordusunun, "vatanı gülistan olsun, ay yıldızlı ve üç renkli bayrağı özgürce dalgalansın" diye Vatan Muharebesi'nde elde ettiği zaferin sadece Azerbaycan için değil, tüm Türk dünyası için de büyük bir gurur kaynağı olduğunu vurgulayan Güler, şunları kaydetti:

"Milli marşta da yer aldığı gibi, 'Senin için can vermeye hepimiz hazırız' sözünden ilham alan muzaffer Azerbaycan ordusunun her bir neferi, bu mısraları Karabağ'da fiilen yaşatmış, namus bildiği vatan toprağı için kanıyla tarih yazmıştır. Onlar emsalsiz cesaretleri ile vatan sevgisinin ne demek olduğunu ortaya koymuş ve kalplerimizde çok özel bir yer kazanmışlardır. Yüreği daima yurt aşkıyla yanıp tutuşan, vatan sevdasıyla yoğrulmuş bir inanmışlık timsali olan kahramanlarımız anasının sütünü ancak vatana hizmetle helal kılacağını bilmiş, gözünü kırpmadan, 'Bu toprağa can kurban' demişlerdir. Azerbaycan Silahlı Kuvvetleri'nin ruhunu oluşturan askeri gelenek işte bu milli ve manevi değerlere olan bağlılıktır."

"Azerbaycan özgürlüğe öz ordusuyla kavuştu"

Bakan Güler, toprağını 30 yıl boyunca sabırla bekleyen, tek bir gün bile hakkından vazgeçmeyen Azerbaycan halkının kendi topraklarına öz evlatlarıyla, değerlerine sımsıkı bağlı öz ordusuyla kavuştuğunu söyledi.

Vatan Muharebesi'nde elde edilen zaferin aynı zamanda Kafkasya bölgesinde barış ve istikrarın hakim olması için de büyük bir kapı araladığına işaret eden Güler, şunları kaydetti:

"Elde edilen bu tarihi fırsatın değerlendirilmesi ve kalıcı barış antlaşmasının imzalanması da yegane temennimizdir. Tüm bunlarla beraber kalıcı huzurun sağlanabilmesi için ülkelerimizin silahlı kuvvetlerinin daha etkin, daha güçlü ve caydırıcı olması gerekmektedir. Bu kapsamda Türk ve Azerbaycan orduları arasındaki yakın işbirliği, güçlü entegrasyon ve sarsılmaz dayanışma da bölgedeki barış ve istikrarın devamı için vazgeçilmez önemdedir. Dolayısıyla başta savunma sanayi ve askeri işbirliği olmak üzere her alanda ortaya koyduğumuz birlikteliği daha üst seviyelere taşımayı hedefliyoruz."

Bakan Güler, "İki devlet, tek millet ve tek ordu" anlayışı ile tatbikatlardan eğitim faaliyetlerine, mayın temizleme çalışmalarından karşılıklı personel görevlendirilmesine kadar yakın işbirliğinin etkin şekilde sürdürüleceğini belirterek, "Türkiye olarak daima can gardaşlarımızın yanında olacağız." ifadesini kullandı.

Resepsiyona, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Metin Gürak, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu, Hava Kuvvetleri Komutanı Ziya Cemal Kadıoğlu, Milli Savunma Bakan Yardımcısı Şuay Alpay ve diğer davetliler de katıldı.