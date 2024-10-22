Milli Savunma Bakanı Güler, Azerbaycan Savunma Bakan Yardımcısı Gurbanov ile Görüştü

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Azerbaycan Savunma Bakan Yardımcısı Agil Gurbanov ile bir araya geldi.

Bakan Güler, Savunma, Havacılık ve Uzay Sanayi Fuarı'na (SAHA EXPO 2024) katılmak için İstanbul'a gelen Azerbaycan Savunma Bakan Yardımcısı Gurbanov'u kabul etti.

İstanbul Fuar Merkezi'ndeki görüşme basına kapalı gerçekleşti.?