Milli Savunma Bakanı Güler, Azerbaycan İstihbarat Başkanı Sultanov'u Kabul Etti

Milli Savunma Bakanı Güler, Azerbaycan İstihbarat Başkanı Sultanov'u Kabul Etti
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Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Azerbaycan İstihbarat Başkanı Korgeneral Orhan Sultanov'u kabul etti. Kabul törenine ilişkin detaylar ve fotoğraflar sosyal medya üzerinden paylaşıldı.

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Azerbaycan İstihbarat Başkanı Korgeneral Orhan Sultanov'u kabul etti.

Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, Bakan Güler'in kardeş ülke Azerbaycan'ın İstihbarat Başkanı Sultanov'u kabul ettiği belirtildi.

Paylaşımda, kabule ilişkin fotoğraf da yer aldı.

Kaynak: AA / Yusuf Soykan Bal - Güncel
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