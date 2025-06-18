Milli Savunma Bakanı Güler, Azerbaycan İstihbarat Başkanı ile Görüştü
Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Azerbaycan'ın İstihbarat Başkanı Korgeneral Orhan Sultanov ile askeri ilişkiler, savunma iş birliği ve bölgesel güvenlik konularını görüştü.
(ANKARA) - Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Azerbaycan'ın İstihbarat Başkanı Korgeneral Orhan Sultanov'la görüştü.
Milli Savunma Bakanlığı'nda gerçekleşen görüşmede, ikili askeri ilişkiler, savunma alanındaki iş birliği ve bölgesel güvenlik konularının ele alındığı bildirildi.
Kaynak: ANKA / Güncel