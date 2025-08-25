Milli Savunma Bakanı Güler, Ahlat Komando Taburunu Ziyaret Etti

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Malazgirt Zaferi'nin 954'üncü yıl dönümü etkinlikleri için gittiği Bitlis'in Ahlat ilçesinde, Ahlat Komando Tabur Komutanlığını ziyaret etti.

Bakanlığın NSosyal hesabından yapılan paylaşıma göre, Bakan Güler, Ahlat Komando Tabur Komutanlığını ziyaret ederek, inceleme ve denetlemelerde bulundu.

Güler'e ziyaretinde, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu, Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Ercüment Tatlıoğlu, Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ziya Cemal Kadıoğlu ve Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Metin Tokel de eşlik etti.

Paylaşımda, ziyarete ilişkin fotoğraflar da yer aldı.