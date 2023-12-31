Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Şanlı Ordunun Başarılarını Vurguladı

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, "Şanlı ordumuz, son bir asrın en kapsamlı, en yoğun ve en etkili faaliyetlerini gerçekleştirerek özellikle terörle mücadelede destansı başarılar elde etmiş ve terör örgütünün hareket kabiliyetini bitme noktasına getirmiştir." ifadesini kullandı.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Güler, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Metin Gürak, Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Ercüment Tatlıoğlu, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu ve Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ziya Cemal Kadıoğlu ile yeni yıl dolayısıyla Adana'daki 10'uncu Tanker Üs Komutanlığını ziyaret etti.

Mehmetçiğin yeni yılını kutlayan Bakanlık olarak görevlerini üstün gayret ve özveriyle yerine getirmenin haklı gururuyla 2023'ü geride bırakırken, 2024'e yeni umutlarla girmenin heyecanını yaşadıklarını bildirdi.

Yeni yılda da görev ve sorumluluklarını, yine azimle yerine getirmeye devam edeceklerini vurgulayan Güler, önceki yıllarda olduğu gibi 2023'de de bölgede ve dünyada çok yönlü gelişmelerin yaşandığı, artan risk ve tehditler nedeniyle güvenlik ortamının hızlı ve sürekli olarak değiştiğini aktardı.

Böylesine zorlu bir yılda Milli Savunma Bakanlığının, devletin bekası, ülkenin ve asil milletin güvenliği için tüm faaliyetlerini azim ve kararlılıkla sürdürdüğünü vurgulayan Güler, şunları kaydetti:

"Bu kapsamda şanlı ordumuz; son bir asrın en kapsamlı, en yoğun ve en etkili faaliyetlerini gerçekleştirerek özellikle terörle mücadelede destansı başarılar elde etmiş ve terör örgütünün hareket kabiliyetini bitme noktasına getirmiştir. Mehmetçiğin karşısında aciz kalan, çaresizliğe mahkum olan teröristler, artık son çırpınışlarını vermektedir. Maalesef 22 Aralık'ta Pençe Harekatı bölgesinde, 23 Aralık'ta ise Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde çıkan çatışmalarda 12 kahraman evladımız şehadet makamına ulaştı. Şehit olan silah arkadaşlarımıza bir kez daha Allah'tan rahmet, yaralılarımıza acil şifalar, kederli ailelerine ve asil milletimize başsağlığı diliyorum."

-"Eli kanlı teröristler yok olup gidinceye kadar operasyonlarımız devam edecek"

Vatan ve bayrak aşkıyla canlarını feda eden kahraman şehitlerin aziz hatıralarına sahip çıkacaklarını, onların emaneti olan değerli ailelerinin daima yanında olacaklarını bildiren Bakan Güler, "Son teröristi de etkisiz hale getirme iradesiyle sürdürdüğümüz mücadelemizde, bugüne kadar şehitlerimizin kanları yerde bırakılmadı, bundan sonra da bırakılmayacak, başta şehit ve gazilerimizin kıymetli aileleri olmak üzere tüm sevenlerinin gözyaşlarının hesabı soruldu, sorulacaktır." açıklamasında bulundu.

Kim destek verirse versin, eli kanlı teröristlerin bu coğrafyadan yok olup gidinceye kadar operasyonlarının, artan bir etki, yoğun bir baskı ve taarruzi bir anlayışla devam edeceğini de vurgulayan Güler, "Hiçbir terörist, kahraman Mehmetçik'in çelik yumruğu altında ezilmekten kurtulamayacaktır. Siz kahraman silah arkadaşlarımın gerektiğinde canlarını feda ederek milli ve manevi değerlerimizi korumak için daima göreve hazır olduğunuzu görmek, bu irademizi daha da pekiştirmektedir." ifadelerini kullandı.

Bakan Güler, Türk Silahlı Kuvvetlerinin en etkin ve yoğun faaliyetlerini yürüttüğü bu dönemde, semalardaki güç olan hava kuvvetlerinin de aynı etkinlik ve yoğunlukta faaliyetlerini sürdürdüğünü aktardı.

Güler, şöyle devam etti:

"Hava Kuvvetlerimizin sancağını taşıyan siz kahraman silah ve mesai arkadaşlarım da bu kapsamda önemli ve kritik görevler icra etmektesiniz. Nitekim sizlerin üstün gayret ve fedakarlığıyla Hava Kuvvetlerimiz, gök vatanımızdaki hak ve menfaatlerimizi azim ve kararlılıkla korumakta, terörle mücadele kapsamında yurt içi ve sınır ötesindeki gerçekleştirdiği etkili ve başarılı hava operasyonları ile ordumuza belirleyici ve kritik katkılar sağlamakta, uluslararası Barışı Destekleme görevleri ile eğitim ve tatbikat faaliyetlerini icra ederek saygınlık ve gücünü sürekli olarak geliştirmektedir."

-"Hava Kuvvetlerimiz 1 yılda yapılan sorti sayısına 2 ayda ulaştı"

Bakan Güler, ülkeyi yasa boğan 6 Şubat depremlerinin ilk anından itibaren hava kuvvetlerinin kurduğu hava köprüsü ile yaraların sarılması ve hayatın normale dönmesi için üstün gayret gösterdiğini, en ücra köylere kadar vatandaşlara yardımların ulaştırdığını söyledi.

Güler, şöyle konuştu:

"Hava Kuvvetlerimizin bu süreçte, bir yılda yapılan sorti sayısına ki bu 5 bin 500 sortidir, 2 ay içinde ulaşarak sahip olduğu imkan ve kabiliyetleri en açık şekilde ortaya koymuştur. Hava Kuvvetlerimizin en köklü birliklerinden olan Türkiye'mizin gururu 10'uncu Ana Jet Üs Komutanlığımız da yurt içinde ve sınır ötesinde kritik hava harekatları icra etmiş, kahraman pilotlarımız ve havalılarımız da bu başarının mimarı olmuşlardır. Gururla ifade etmeliyim sizler tüm faaliyetlerinizde elde ettiğiniz büyük başarılarla ülkemizin iftihar kaynağı oldunuz.

Büyük bir özveriyle görev yapan Hava Kuvvetlerimizin bütün personelini üstün gayretleri ve başarıları dolayısıyla gönülden kutluyor, gözlerinden öpüyorum. Sizler, görevlerinizi layıkıyla icra ederken bizler de Hava Kuvvetlerimizin sahip olduğu imkan ve kabiliyetleri artırmak, hava gücümüzü dünyanın önde gelen hava ve uzay güçlerinden biri haline getirmek için her türlü gayreti gösteriyoruz."

Çalışmalara bundan sonra da artan bir ivmeyle devam edeceklerini belirten Bakan Güler, "Semalarımızın çelik kartalları, kahraman havacılar, Cumhuriyetimizin ikinci yüzyılına 'Türkiye Yüzyılı' vizyonu ile başladığımız bu süreçte görevlerinizi, bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da başarıyla yerine getireceğinize, büyük ve güçlü Türkiye'yi geleceğe güvenle taşımak için azim ve coşku ile daha çok çalışacağınıza ve böylelikle asil milletimizin gurur kaynağı olmaya devam edeceğinize yürekten inanıyorum." değerlendirmesini yaptı.

Bakan Güler, Mete Han'dan Sultan Alparslan'a, Fatih Sultan Mehmet'ten Gazi Mustafa Kemal Atatürk'e ve bugüne kadarki tüm devlet büyükleri ve komutanları saygıyla anarken, şehitleri ve ebediyete irtihal eden gazileri de rahmet ve minnetle yad etti.

Bakan Güler, "Yeni yılda bir kez daha her birinize sağlık, esenlik ve başarılar diliyor, sizleri sevgiyle selamlıyorum. Yolunuz ve bahtınızın semalar kadar açık olmasını diliyorum." diye konuştu.