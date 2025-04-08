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Milli Savunma Bakanı Güler, ABD Ticaret Odası Heyetini Kabul Etti

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Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, ABD Ticaret Odası Başkan Yardımcısı Khush Choksy ve beraberindeki heyeti resmi olarak kabul etti.

(ANKARA) - Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, ABD Ticaret Odası Başkan Yardımcısı Khush Choksy ve beraberindeki heyeti kabul etti.

Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada Bakan Güler'in, ABD Ticaret Odası Başkan Yardımcısı Choksy ve beraberindeki heyeti kabul ettiği bildirildi.

Kaynak: ANKA / Güncel
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